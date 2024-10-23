Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia vào quá trình lên kế hoạch sản xuất, đảm bảo sản xuất đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Phân tích nhu cầu sản xuất, lên kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Theo dõi, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất. Quản lý, giám sát và điều phối hoạt động của đội ngũ sản xuất. Phân công, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sản xuất. Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất. Tham gia vào việc cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược/ Công nghệ sinh học/ Hóa dược Có kinh nghiệm 2 năm trở lên làm tại nhà máy dược phẩm hoặc thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt. Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Quản lý chất lượng.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 – 25 triệu có thể thỏa thuận theo năng lực Thưởng tháng, quý, năm, thưởng hiệu quả SXKD, thưởng các ngày lễ, tết. Du lịch định kỳ hàng năm Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước. BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin