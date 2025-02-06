Tuyển Quản lý Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Bắc Giang thu nhập 17 - 21 Triệu

Mức lương 17 - 21 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Bac Giang, Vietnam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 17 - 21 Triệu

• Quản lý nhân lực bộ phận

• Phân bổ công việc xuống cấp dưới, giải quyết những vấn đề phát sinh trong kho, các bộ phận liên quan

• Giám sát quá trình nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu với mục tiêu luôn chính xác về số lượng, đảm bảo về chất lượng

• Kiểm tra giám sát các hoạt động trong kho, cải tiến bất hợp lý trong công tác vận hành kho, tận dụng tối đa nhân lực, đẩy cao năng lực sản xuất

• Làm việc với các phòng ban liên quan như Mua hàng, sản xuất, chất lượng, …

• Báo cáo chi tiết công việc cho cấp quản lý

Với Mức Lương 17 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, CNTT…

• Có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Subpart Leader MM hoặc vị trí tương đương

• Có khả năng quản lý nhân lực tốt, nắm bắt được các quy trình quản lý kho Nguyên vật liệu Nhập – Xuất – Tồn được thông suốt và chính xác

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, Powerpoit…)

• Có kỹ năng quản lý, báo cáo, thuyết trình bảng biểu, tư duy logic,..

Tại Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

