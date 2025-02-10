Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 450 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
- Bắc Giang: Lô F/M, KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 450 - 1,200 USD
Hiện nay do mở rộng quy mô sản xuất, chúng tôi cần tuyển 20 kỹ sư Quản lý chất lượng làm việc tại các chi nhánh của Foxconn:
- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU, KCN Quang Châu, Bắc Giang
- Công ty TNHH Fuhong Precision Component, KCN Quang Châu, Bắc Giang
- Công ty TNHH Funing Precision Component, KCN Quế Võ, Bắc Ninh
- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FULIAN
QUYỀN LỢI:
- Làm việc tại nhà xưởng mới quy mô lớn vô cùng xịn xò
- Mức lương đàm phán hấp dẫn, thử việc nhận 100% lương, đóng bảo hiểm ngay từ tháng thử việc
- Chương trình khám sức khỏe miễn phí hàng năm
- Cơ hội đi đào tạo tại Foxconn Trung Quốc, Phần Lan, Hungary...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý chất lượng nhà cung ứng (SQE), quản lý chất lượng sản phẩm và đối ứng khách hàng (PQE)...
- Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng
- Báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng với các bộ phận trong nội bộ và với khách hàng
- Đối ứng khách hàng về chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiến độ về chất lượng theo yêu cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
