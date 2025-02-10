Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 450 - 1,200 USD

Hiện nay do mở rộng quy mô sản xuất, chúng tôi cần tuyển 20 kỹ sư Quản lý chất lượng làm việc tại các chi nhánh của Foxconn:

- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FUYU, KCN Quang Châu, Bắc Giang

- Công ty TNHH Fuhong Precision Component, KCN Quang Châu, Bắc Giang

- Công ty TNHH Funing Precision Component, KCN Quế Võ, Bắc Ninh

- Công ty TNHH Công nghệ chính xác FULIAN

QUYỀN LỢI:

- Làm việc tại nhà xưởng mới quy mô lớn vô cùng xịn xò

- Mức lương đàm phán hấp dẫn, thử việc nhận 100% lương, đóng bảo hiểm ngay từ tháng thử việc

- Chương trình khám sức khỏe miễn phí hàng năm

- Cơ hội đi đào tạo tại Foxconn Trung Quốc, Phần Lan, Hungary...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lý chất lượng nhà cung ứng (SQE), quản lý chất lượng sản phẩm và đối ứng khách hàng (PQE)...

- Theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng

- Báo cáo các vấn đề liên quan đến chất lượng với các bộ phận trong nội bộ và với khách hàng

- Đối ứng khách hàng về chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiến độ về chất lượng theo yêu cầu