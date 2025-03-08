Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: KCN AMATA SÔNG KHOAI, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

CHI TIẾT CÔNG VIỆC
Quản lý quá trình sản xuất Đúc nhựa: thay khuôn, tiếp linh kiện, sản xuất, kiểm tra, đóng gói, xuất hàng vào kho trung gian.
Quản lý con người, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất.
Quản lý, sắp xếp nhân sự sản xuất phù hợp theo ca.
Lập quy trình, hướng dẫn thao tác và đào tạo cho người thao tác
Quản lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất.
Đối ứng lỗi máy móc thiết bị, lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ.
Quản lý nguyên vật liệu, linh kiện sản xuất.
Thiết lập môi trường thao tác phù hợp theo yêu cầu của từng sản phẩm
Vận hành, quản lý các hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu QCD, cải tiến sản lượng, chi phí, hiệu suất của công ty.
Quản lý đảm bảo an toàn, duy trì 5S
Nghiệp vụ khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp từ cao đăng trở lên
Kinh nghiệm vận hành máy Đúc nhựa và bảo dưỡng khuôn từ 2 năm trở lên.
Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ở mức độ cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện.
Mức thu nhập ổn định.
Nghỉ 2 thứ 7 cách tuần và 4 chủ nhật.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,….
Hỗ trợ xe bus đưa đón.
Phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-S-86, CN-M-06, CN-M-05, khu công nghiệp Sông Khoai, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

