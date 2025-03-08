Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM
- Quảng Ninh: KCN AMATA SÔNG KHOAI, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
CHI TIẾT CÔNG VIỆC
Quản lý quá trình sản xuất Đúc nhựa: thay khuôn, tiếp linh kiện, sản xuất, kiểm tra, đóng gói, xuất hàng vào kho trung gian.
Quản lý con người, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất.
Quản lý, sắp xếp nhân sự sản xuất phù hợp theo ca.
Lập quy trình, hướng dẫn thao tác và đào tạo cho người thao tác
Quản lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất.
Đối ứng lỗi máy móc thiết bị, lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ.
Quản lý nguyên vật liệu, linh kiện sản xuất.
Thiết lập môi trường thao tác phù hợp theo yêu cầu của từng sản phẩm
Vận hành, quản lý các hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu QCD, cải tiến sản lượng, chi phí, hiệu suất của công ty.
Quản lý đảm bảo an toàn, duy trì 5S
Nghiệp vụ khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm vận hành máy Đúc nhựa và bảo dưỡng khuôn từ 2 năm trở lên.
Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ở mức độ cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập ổn định.
Nghỉ 2 thứ 7 cách tuần và 4 chủ nhật.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,….
Hỗ trợ xe bus đưa đón.
Phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
