Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: KCN AMATA SÔNG KHOAI, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Quản lý quá trình sản xuất Đúc nhựa: thay khuôn, tiếp linh kiện, sản xuất, kiểm tra, đóng gói, xuất hàng vào kho trung gian.

Quản lý con người, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất.

Quản lý, sắp xếp nhân sự sản xuất phù hợp theo ca.

Lập quy trình, hướng dẫn thao tác và đào tạo cho người thao tác

Quản lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất.

Đối ứng lỗi máy móc thiết bị, lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng định kỳ.

Quản lý nguyên vật liệu, linh kiện sản xuất.

Thiết lập môi trường thao tác phù hợp theo yêu cầu của từng sản phẩm

Vận hành, quản lý các hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu QCD, cải tiến sản lượng, chi phí, hiệu suất của công ty.

Quản lý đảm bảo an toàn, duy trì 5S

Nghiệp vụ khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp từ cao đăng trở lên

Kinh nghiệm vận hành máy Đúc nhựa và bảo dưỡng khuôn từ 2 năm trở lên.

Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ở mức độ cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện.

Mức thu nhập ổn định.

Nghỉ 2 thứ 7 cách tuần và 4 chủ nhật.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN,….

Hỗ trợ xe bus đưa đón.

Phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAMAGAWA VIỆT NAM

