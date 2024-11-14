Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty CP Vinhomes Pro Company

Quản lý dự án thi công xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án thi công xây dựng Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Nghĩa Trụ, Văn Giang

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gặp gỡ, tư vấn và hướng dẫn cư dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký thi công;
- Phối hợp với thiết kế kiểm soát hồ sơ xin phép, trao đổi với tư vấn thiết kế của cư dân với các hạng mục thay đổi so với thiết kế ban đầu. Tư vấn thuyết phục điều chỉnh các phương án phù hợp với Quy định và mỹ quan chung của khu đô thị;
- Giám sát toàn bộ quá trình đăng ký thi công, bắt đầu thi công và hoàn thiện thi công để kiểm soát sai phạm thi công;
- Quản lý hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan đến phê duyệt thi công tại khu đô thị;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Kiến trúc, Xây dựng, Quản lý đô thị;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty Kiến trúc, Công ty quản lý BĐS...
- Nắm rõ công việc xây dựng và hoàn thiện nội thất; kỹ năng đọc hiểu bản vẽ, nắm bắt pháp lý căn hộ;
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, cẩn thận, chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn; được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...;
- Được tham gia các khóa đào tạo thường xuyên nhằm nâng cao nghiệp vụ;
- Ký HĐLĐ chính thức sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

