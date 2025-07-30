Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

• Giám sát thi công các hạng mục nội ngoại thất tại công trình

• Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật, triển khai thi công đúng thiết kế.

• Lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công tại công trình.

• Phối hợp với đội ngũ lắp đặt, thầu phụ, chủ đầu tư và các bên liên quan để đảm bảo công trình diễn ra thuận lợi.

• Nghiệm thu từng giai đoạn và bàn giao công trình đúng tiêu chuẩn.

• Giải quyết sự cố phát sinh kỹ thuật tại công trình, cập nhật báo cáo định kỳ.

• Ghi nhận và phản hồi các vấn đề để cải tiến chất lượng sản phẩm – dịch vụ.

• Đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh công trình, mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

• Báo cáo công việc cho Quản lý dự án