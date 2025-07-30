Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
- Hồ Chí Minh: 110 Đường Cách Mạng Tháng 8, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Từ 600 USD
• Giám sát thi công các hạng mục nội ngoại thất tại công trình
• Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật, triển khai thi công đúng thiết kế.
• Lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công tại công trình.
• Phối hợp với đội ngũ lắp đặt, thầu phụ, chủ đầu tư và các bên liên quan để đảm bảo công trình diễn ra thuận lợi.
• Nghiệm thu từng giai đoạn và bàn giao công trình đúng tiêu chuẩn.
• Giải quyết sự cố phát sinh kỹ thuật tại công trình, cập nhật báo cáo định kỳ.
• Ghi nhận và phản hồi các vấn đề để cải tiến chất lượng sản phẩm – dịch vụ.
• Đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh công trình, mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
• Báo cáo công việc cho Quản lý dự án
Với Mức Lương Từ 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật nội thất hoặc ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí giám sát nội thất/công trình hoàn thiện.
• Thành thạo đọc bản vẽ kỹ thuật, sử dụng Autocad và phần mềm liên quan.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
