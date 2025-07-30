Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD

Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd

Mức lương
Từ 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 110 Đường Cách Mạng Tháng 8, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Từ 600 USD

• Giám sát thi công các hạng mục nội ngoại thất tại công trình
• Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật, triển khai thi công đúng thiết kế.
• Lập kế hoạch, kiểm soát tiến độ và chất lượng thi công tại công trình.
• Phối hợp với đội ngũ lắp đặt, thầu phụ, chủ đầu tư và các bên liên quan để đảm bảo công trình diễn ra thuận lợi.
• Nghiệm thu từng giai đoạn và bàn giao công trình đúng tiêu chuẩn.
• Giải quyết sự cố phát sinh kỹ thuật tại công trình, cập nhật báo cáo định kỳ.
• Ghi nhận và phản hồi các vấn đề để cải tiến chất lượng sản phẩm – dịch vụ.
• Đảm bảo tính thẩm mỹ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh công trình, mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
• Báo cáo công việc cho Quản lý dự án

Với Mức Lương Từ 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, tuổi từ 25 – 40.
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật nội thất hoặc ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí giám sát nội thất/công trình hoàn thiện.
• Thành thạo đọc bản vẽ kỹ thuật, sử dụng Autocad và phần mềm liên quan.

Tại Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd

Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 9, 110 Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân Hòa, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

