Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà B7 số 2 đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Nhận thông tin công việc từ bộ phận quản lý dự án

- Khảo sát mặt bằng, đo đạc kích thước hiện trạng

- Làm báo cáo khảo sát để bộ phận thiết kế lên 3D

- Kiểm soát chất lượng và tiến độ sản xuất

- Làm thủ tục cho thợ vào công trình

- Giám sát lắp đặt tại xưởng và công trình, nghiệm thu bàn giao công trình

- Hoàn thiện báo cáo và hồ sơ hoàn công

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Có tính quyết liệt trong công việc đảm bảo tính hiệu quả, tiến độ thi công.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Ưu tiên các ngành: Xây dựng, mỏ địa chất, các ngành kỹ thuật

- Giao tiếp, đọc được bản vẽ cơ bản.

- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng như: Word, Excel, Power Point…sử dụng cơ bản phần mềm Autocad để vễ lại mặt bằng khi đi khảo sát, đáp ứng yêu cầu công việc.

- Có khả năng giao tiếp tốt, giải quyết công việc hiệu quả với khách hàng, đồng nghiệp.

- Có sức khỏe tốt không ngại di chuyển. Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, chủ động trong công việc.

- Tuyệt đối trung thực.

- Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 08-11triệu/tháng + thưởng % doanh số

- Có cơ hội nâng cao thu nhập không hạn chế tùy theo năng lực, hiệu quả công việc và sự cống hiến đối với công ty.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ lễ nghỉ tết, du lịch.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Mội trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có định hướng phát triển, gắn bó cùng công ty bền vững.

- Ban lãnh đạo và mọi người trong công ty thân thiện tạo điều kiện phát huy, chia sẻ tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin