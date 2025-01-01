Tất cả địa điểm
Công việc Quản lý dự án thi công xây dựng

-

Có 46 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thương HC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Kỹ thương HC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kỹ thương HC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TID INDUSTRIAL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN SUNSHINE
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY XÂY DỰNG PLC
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH D&O CM VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH thiết kế và thi công nội thất PROLUX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 40 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp An Phú Hưng
Hạn nộp: 25/12/2024
Tuyên Quang Hà Nội Hòa Bình Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Hạn nộp: 13/12/2024
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN
Hạn nộp: 19/12/2024
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH HC VĨNH THẠNH
Hạn nộp: 19/12/2024
Nghệ An Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SHINMAYWA (ASIA) VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH SHINMAYWA (ASIA) VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SHINMAYWA (ASIA) VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KH DECOR
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIKARI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
Hạn nộp: 29/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Hạn nộp: 28/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 800 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vinhomes Pro Company
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vinhomes Pro Company
Hạn nộp: 27/11/2024
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VÁCH KÍNH HASKY
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOPCON VINA
Hạn nộp: 22/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN
Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT LÊ VIN
Hạn nộp: 29/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. HCMCần Thơ,... Mức lương cho công việc này dao động từ 8.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng, tuy nhiên ứng viên phải có nền tảng chuyên môn vững chắc, kỹ năng quản lý và khả năng chịu áp lực cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng là một lĩnh vực chuyên biệt trong việc giám sát và điều phối các công trình từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi hoàn tất. Chuyên gia quản lý dự án xây dựng chịu trách nhiệm về việc đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công và ngân sách của các dự án. Đây là một vị trí vô cùng quan trọng trong ngành xây dựng, góp phần quyết định sự thành công của mỗi công trình.

Theo các chuyên gia, nhu cầu nhân lực ngành xây dựng dự kiến tăng thêm khoảng 400.000 - 500.000 lao động mỗi năm. Với tốc độ phát triển hiện nay, số lượng lao động trong ngành xây dựng có thể đạt tới 12.000.000 - 13.000.000 người vào năm 2030.

Ngoài việc tăng số lượng, ngành xây dựng còn tập trung nâng cao chất lượng nhân lực để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% vào năm 2030. Do đó, cơ hội tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng đặc biệt rộng mở đối với những người có năng lực quản lý dự án, kỹ năng chuyên môn vững và có khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Ứng viên có năng lực sẽ dễ dàng khi tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng
Ứng viên có năng lực sẽ dễ dàng khi tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý dự án xây dựng

Theo khảo sát từ thị trường tuyển dụng quản lý dự án xây dựng, mức lương trung bình của công việc này dao động từ 8.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng. Khi tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng, bạn sẽ thấy con số này có thể còn cao hơn đối với những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm và đảm nhận những dự án lớn.

Việc làm quản lý dự án xây dựng

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Quản lý dự án xây dựng

(1-3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 12.000.000

Quản lý dự án xây dựng

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Quản lý dự án xây dựng

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 100.000.000

Mức lương khi tuyển quản lý dự án xây dựng thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc, quy mô dự án, vị trí địa lý, năng lực chuyên môn và khả năng đàm phán của từng cá nhân. Tuy nhiên, nhìn chung, mức lương của nghề này khá hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng cao.

Mức lương và phúc lợi của nghề quản lý dự án thi công xây dựng này cũng rất hấp dẫn
Mức lương và phúc lợi của nghề quản lý dự án thi công xây dựng này cũng rất hấp dẫn

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng đảm nhận một vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai và thực hiện các công trình xây dựng. Vị trí này không chỉ giám sát tiến độ, chi phí mà còn quản lý khía cạnh pháp lý, an toàn lao động và chất lượng công trình.

  • Lên kế hoạch thi công và xác định phương pháp tiến hành: Quản lý dự án xây dựng phải lập kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn, từ việc chuẩn bị cho đến triển khai thi công. Điều này bao gồm việc lựa chọn phương pháp thi công phù hợp với từng loại công trình.

  • Giám sát tiến độ và chất lượng công trình: Theo dõi tiến độ thi công và đảm bảo các công trình được thực hiện đúng theo kế hoạch, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh và đưa ra giải pháp xử lý nhanh chóng.

  • Quản lý ngân sách và chi phí công trình: Đảm bảo rằng chi phí liên quan đến dự án không vượt quá ngân sách đã được phê duyệt. Kiểm tra và dự toán chi phí phát sinh để có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

  • Chịu trách nhiệm về pháp lý và thủ tục hành chính: Quản lý dự án cần đảm bảo mọi thủ tục pháp lý như giấy phép xây dựng, hợp đồng thi công được thực hiện đúng quy định pháp luật và không vi phạm quy chuẩn xây dựng.

  • Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường: Xây dựng và triển khai các biện pháp an toàn lao động cho công nhân, đồng thời đảm bảo môi trường thi công không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng.

  • Giải quyết vấn đề phát sinh: Đối mặt và xử lý kịp thời những vấn đề bất ngờ như sự cố kỹ thuật, rủi ro về nguồn lực hay các sự cố khác có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dự án.

  • Chọn lựa nhà thầu và tham gia những cuộc đấu thầu: Quản lý dự án cũng tham gia trong việc lựa chọn nhà thầu phù hợp, điều phối công đoạn đấu thầu để đảm bảo công trình có được đội ngũ thi công chất lượng.

  • Tư vấn và hỗ trợ về những vấn đề quản lý dự án: Cung cấp sự tư vấn và hỗ trợ cho các bên liên quan, bao gồm nhà thầu, khách hàng và đội ngũ công nhân, về những vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án.

  • Đánh giá và báo cáo tiến độ: Thường xuyên báo cáo về tiến độ công trình cho các bên liên quan, đánh giá tình trạng thực hiện dự án và đề xuất các giải pháp kịp thời để xử lý sai sót hoặc sự cố.

Lưu ý: Đây là mô tả chung về công việc quản lý dự án xây dựng, có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của từng dự án hoặc tổ chức khi tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng.

Quản lý dự án thi công xây dựng sẽ chịu trách nhiệm toàn diện cho một dự án xây dựng
Quản lý dự án thi công xây dựng sẽ chịu trách nhiệm toàn diện cho một dự án xây dựng

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý dự án xây dựng

Khi tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng, ứng viên cần có nền tảng vững chắc về kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý và khả năng làm việc dưới áp lực cao. Vị trí này yêu cầu sự kết hợp giữa kiến thức chuyên sâu và kỹ năng mềm cần thiết để giải quyết những tình huống phức tạp trong công tác quản lý dự án.

  • Trình độ học vấn: Cần tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên một số chuyên ngành Xây dựng, Quản trị xây dựng hoặc các lĩnh vực liên quan. Trong đó, việc có bằng cấp từ những trường đại học uy tín sẽ là lợi thế.

  • Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng hoặc ở những vị trí quản lý tương đương. Yêu cầu này nhằm đảm bảo ứng viên nắm vững quy trình, kỹ thuật và khả năng điều phối công việc hiệu quả.

  • Kỹ năng tin học: Thành thạo các phần mềm văn phòng, đặc biệt là Excel để lập kế hoạch, quản lý chi phí và báo cáo dự án. Kiến thức về phần mềm quản lý dự án (ví dụ: MS Project, Primavera) là một điểm cộng lớn.

  • Kỹ năng ngoại ngữ: Nếu tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng ở những công ty lớn, khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh là một yêu cầu bắt buộc, giúp ứng viên làm việc với đối tác quốc tế và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật chuyên sâu.

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Quản lý dự án xây dựng không chỉ yêu cầu khả năng tổ chức, điều phối mà còn đòi hỏi ứng viên có khả năng đàm phán và thuyết phục hiệu quả, đặc biệt trong việc thương lượng với nhà thầu, đối tác và các bên liên quan.

  • Kỹ năng quản lý và tổ chức: Quản lý dự án đòi hỏi ứng viên có khả năng lập kế hoạch chi tiết, tổ chức công việc, giám sát tiến độ và điều phối các bộ phận liên quan để dự án được thực hiện đúng tiến độ và ngân sách.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực cao: Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, quyết đoán và khả năng xử lý tình huống khi gặp phải những vấn đề phát sinh bất ngờ trong quá trình thi công.

  • Tinh thần trách nhiệm và chú ý đến chi tiết: Quản lý dự án xây dựng cần có sự tỉ mỉ, chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong báo cáo và kế hoạch, đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

  • Khả năng làm việc nhóm và độc lập: Cần có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các bộ phận khác, đồng thời cũng phải tự tin trong việc đưa ra quyết định và xử lý vấn đề một cách độc lập khi cần thiết.

Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu chung khi tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng. Tùy vào từng công ty và quy mô dự án, các yêu cầu cụ thể có thể thay đổi và yêu cầu thêm những kỹ năng chuyên sâu khác.

Tuyển dụng quản lý dự án thi công xây dựng thường đi kèm những tiêu chuẩn khắt khe
Tuyển dụng quản lý dự án thi công xây dựng thường đi kèm những tiêu chuẩn khắt khe

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý dự án xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt tại những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. HCM và Cần Thơ. Hàng trăm doanh nghiệp trong ngành xây dựng, từ các công ty tư vấn thiết kế đến các nhà thầu lớn đều tuyển dụng quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ công trình.

Việc làm quản lý dự án xây dựng tại Hà Nội

Hà Nội hiện là một trong những trung tâm phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng tại Việt Nam, luôn là thị trường hấp dẫn cho ứng viên tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng. Nhu cầu tuyển dụng tại đây chủ yếu đến từ những công ty lớn như Tập đoàn Xuân Mai, Coteccons và VinGroup,... với nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông và bất động sản.

Những vị trí này yêu cầu ứng viên có khả năng quản lý nhiều dự án cùng lúc, giám sát tiến độ và đảm bảo an toàn lao động.

Việc làm quản lý dự án xây dựng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang trở thành một trong những điểm nóng về phát triển cơ sở hạ tầng, với nhiều dự án về khu đô thị, bất động sản ven biển và cảng biển. Nhiều công ty xây dựng và phát triển hạ tầng tại đây như Tập đoàn Sun Group và Đà Nẵng Invest,... đang tích cực tuyển dụng quản lý dự án thi công xây dựng để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng tại khu vực miền Trung, nơi có mức độ cạnh tranh không quá cao nhưng cơ hội thăng tiến lớn.

Việc làm quản lý dự án xây dựng tại TP. HCM

TP. HCM luôn đứng đầu trong các cơ hội việc làm quản lý dự án xây dựng. Thành phố này có nhu cầu lớn về dự án hạ tầng, khu đô thị, cao ốc văn phòng và nhà ở. Những công ty xây dựng nổi bật tại TP. HCM như Hòa Bình, Ricons và An Dương Group,... thường xuyên tìm kiếm ứng viên quản lý dự án có khả năng đảm bảo chất lượng, kiểm soát chi phí và điều phối hoạt động thi công hiệu quả.

TP. HCM là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng và muốn phát triển nghề nghiệp trong một môi trường năng động và có nhiều dự án quy mô lớn.

Việc làm quản lý dự án xây dựng tại Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những thành phố cảng phát triển mạnh mẽ về công nghiệp và hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển và khu công nghiệp. Những công ty lớn như Cảng Hải Phòng và Viglacera đang triển khai nhiều dự án xây dựng yêu cầu quản lý chuyên môn cao. Việc làm quản lý dự án xây dựng tại Hải Phòng đang ngày càng tăng, mang đến cơ hội cho ứng viên tìm việc quản lý dự án xây dựng và muốn tham gia vào những dự án hạ tầng quan trọng.

Có rất nhiều cơ hội cho ứng viên tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng
Có rất nhiều cơ hội cho ứng viên tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng

Việc làm quản lý dự án xây dựng tại Cần Thơ

Cần Thơ hiện đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án hạ tầng và bất động sản. Một số công ty xây dựng lớn như Hòa Bình và Nam Long Group đang mở rộng hoạt động tại đây, do đó cần tuyển dụng nhiều vị trí quản lý dự án thi công xây dựng.

Cần Thơ mang đến cơ hội cho ứng viên tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng và mong muốn làm việc trong một môi trường mới mẻ, có tiềm năng phát triển cao trong lĩnh vực xây dựng tại miền Tây Nam Bộ.

Cơ hội tìm việc quản lý dự án thi công xây dựng hiện nay rất lớn, đồng thời cũng đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn cao và khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những ai theo đuổi nghề quản lý dự án xây dựng sẽ có triển vọng phát triển nghề nghiệp rõ ràng với tiềm năng thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến.