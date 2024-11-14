Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 10 Triệu

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 10 Triệu

Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group

Mức lương
65 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa V+, Số 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 65 - 10 Triệu

Làm việc toàn thời gian trong Team Tour Consulting của AADASIA tại Hà nội
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thú 6, Mùa hè: 08:30 – 17:30, Mùa đông: 09:00 – 18:00
Chủ động Tìm kiếm Khách hàng mới
Nhận Request và tư vấn / chăm sóc Khách truyền thống của công ty
Tạo sản phẩm Tour, Event theo từng Request
Thị trường: Anh, Pháp, Mỹ, Việt
Chăm sóc Khách trong và sau Tour

Với Mức Lương 65 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nói và viết tốt tiếng Anh (tương đương B2 hoặc Ielts 5.5)
Kinh nghiệm làm Sales Du lịch / Event từ 2 năm trở lên (Executive)
Kinh nghiệm làm Sales Du lịch / Event từ 1 năm trở lên (Assistant)
Có tính tập trung cao, chủ động tìm Giải pháp
Thông thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Exel, Chat GPT,...)
Tương tác tốt với Team (trẻ), hòa đồng, nhanh nhẹn
Sức khoẻ tốt, có thể đi công tác, khảo sát, Fam trip
Biết thêm ngoại ngữ 2 là một ưu thế lớn, nhưng không bắt buộc

Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo Kết quả phỏng vấn và thử việc (3 mức: Beginner từ 6.5 – 7.9 triệu, Suitable từ 8 – 9.9 triệu, Motivator từ 10 triệu trở lên)
Thưởng Kinh doanh hàng tháng
Thưởng Đặc biệt cho khách tự khai thác
Nghỉ phép 12 đến 15 ngày / năm
Outing hàng năm với Công ty
Bảo hiểm sau thời gian thử việc
Cơ hội Training và khảo sát trong và ngoài công ty
Tháng lương thứ 13
Được Review công việc vào tháng 3 và tháng 9

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group

Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hòa Bình Green, 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

