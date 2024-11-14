Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 10 Triệu

Mức lương 65 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa V+, Số 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 65 - 10 Triệu

Làm việc toàn thời gian trong Team Tour Consulting của AADASIA tại Hà nội

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thú 6, Mùa hè: 08:30 – 17:30, Mùa đông: 09:00 – 18:00

Chủ động Tìm kiếm Khách hàng mới

Nhận Request và tư vấn / chăm sóc Khách truyền thống của công ty

Tạo sản phẩm Tour, Event theo từng Request

Thị trường: Anh, Pháp, Mỹ, Việt

Chăm sóc Khách trong và sau Tour

Với Mức Lương 65 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nói và viết tốt tiếng Anh (tương đương B2 hoặc Ielts 5.5)

Kinh nghiệm làm Sales Du lịch / Event từ 2 năm trở lên (Executive)

Kinh nghiệm làm Sales Du lịch / Event từ 1 năm trở lên (Assistant)

Có tính tập trung cao, chủ động tìm Giải pháp

Thông thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Exel, Chat GPT,...)

Tương tác tốt với Team (trẻ), hòa đồng, nhanh nhẹn

Sức khoẻ tốt, có thể đi công tác, khảo sát, Fam trip

Biết thêm ngoại ngữ 2 là một ưu thế lớn, nhưng không bắt buộc

Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo Kết quả phỏng vấn và thử việc (3 mức: Beginner từ 6.5 – 7.9 triệu, Suitable từ 8 – 9.9 triệu, Motivator từ 10 triệu trở lên)

Thưởng Kinh doanh hàng tháng

Thưởng Đặc biệt cho khách tự khai thác

Nghỉ phép 12 đến 15 ngày / năm

Outing hàng năm với Công ty

Bảo hiểm sau thời gian thử việc

Cơ hội Training và khảo sát trong và ngoài công ty

Tháng lương thứ 13

Được Review công việc vào tháng 3 và tháng 9

