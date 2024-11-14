Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 65 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group
Mức lương
65 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa V+, Số 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 65 - 10 Triệu
Làm việc toàn thời gian trong Team Tour Consulting của AADASIA tại Hà nội
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 – Thú 6, Mùa hè: 08:30 – 17:30, Mùa đông: 09:00 – 18:00
Chủ động Tìm kiếm Khách hàng mới
Nhận Request và tư vấn / chăm sóc Khách truyền thống của công ty
Tạo sản phẩm Tour, Event theo từng Request
Thị trường: Anh, Pháp, Mỹ, Việt
Chăm sóc Khách trong và sau Tour
Với Mức Lương 65 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nói và viết tốt tiếng Anh (tương đương B2 hoặc Ielts 5.5)
Kinh nghiệm làm Sales Du lịch / Event từ 2 năm trở lên (Executive)
Kinh nghiệm làm Sales Du lịch / Event từ 1 năm trở lên (Assistant)
Có tính tập trung cao, chủ động tìm Giải pháp
Thông thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Exel, Chat GPT,...)
Tương tác tốt với Team (trẻ), hòa đồng, nhanh nhẹn
Sức khoẻ tốt, có thể đi công tác, khảo sát, Fam trip
Biết thêm ngoại ngữ 2 là một ưu thế lớn, nhưng không bắt buộc
Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo Kết quả phỏng vấn và thử việc (3 mức: Beginner từ 6.5 – 7.9 triệu, Suitable từ 8 – 9.9 triệu, Motivator từ 10 triệu trở lên)
Thưởng Kinh doanh hàng tháng
Thưởng Đặc biệt cho khách tự khai thác
Nghỉ phép 12 đến 15 ngày / năm
Outing hàng năm với Công ty
Bảo hiểm sau thời gian thử việc
Cơ hội Training và khảo sát trong và ngoài công ty
Tháng lương thứ 13
Được Review công việc vào tháng 3 và tháng 9
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Thương Mại Aadasia Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
