Tuyển Sales IT Phần mềm Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sunshine 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng

Call khách hàng tìm nhu cầu để bán sản phảm bizzone online, offline

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đại học

Nhanh nhẹn, năng động

Yêu thích kinh doanh, marketing

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn cụ thể trong công việc

Được hưởng trợ cấp hàng tháng 2-4 triệu đồng

Được hỗ trợ ăn ca

Được đánh giá ký HĐLĐ nếu hoàn thành tốt thực tập và vào đợt Công ty tuyển nhân sự chính thức

Được làm việc môi trường chuyên nghiệp và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.