Tuyển Sales IT Phần mềm Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Sales IT Phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales IT Phần mềm Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sunshine 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng
Call khách hàng tìm nhu cầu để bán sản phảm bizzone online, offline
Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối đại học
Nhanh nhẹn, năng động
Yêu thích kinh doanh, marketing

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn cụ thể trong công việc
Được hưởng trợ cấp hàng tháng 2-4 triệu đồng
Được hỗ trợ ăn ca
Được đánh giá ký HĐLĐ nếu hoàn thành tốt thực tập và vào đợt Công ty tuyển nhân sự chính thức
Được làm việc môi trường chuyên nghiệp và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Unicloud Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

