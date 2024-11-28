Tuyển Sales IT Phần mềm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo đối tượng khách hàng được phân công

Phối hợp với BA phân tích nhu cầu khách hàng từ đó đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp

Đóng góp ý tưởng mới cho kế hoạch kinh doanh

Phát triển thị trường của công ty

Thu thập thông tin thị trường, tìm kiếm, khai thách khách hàng

Tiếp nhận và giải quyết các phản hồi, yêu cầu của khách hàng.

Theo sát KPI, báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ

Xây dựng tài liệu, bản chào, ... đề xuất hợp tác cho khách hàng

Tìm hiểu các mô hình kinh doanh hiệu quả và phù hợp để áp dụng sáng tạo vào nội tại doanh nghiệp.

Hỗ trợ BOD kết nối trao đổi duy trì mối quan hệ với các đối tác

Thương lượng, đàm phán, lên phương án báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp theo dõi tiến độ hợp đồng, chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học các chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Thương mại, ...

Khả năng học hỏi & truyền đạt các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng & dễ hiểu

Tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt

Hiểu và phân tích được các chỉ số đo lường trong kinh doanh

Có kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng mối quan hệ khách hàng

Am hiểu về lĩnh vực, thị trường mà doanh nghiệp kinh doanh là một điểm cộng

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

Thành thạo các công cụ MS Office

Chăm chỉ, không ngại học hỏi, thử thách, rèn luyện bản thân liên tục

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 + Hoa hồng

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo các kỹ năng mềm khác;

Trang thiết bị chuyên môn đầy đủ, phục vụ cho nhu cầu công việc.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, khám sức khỏe, lương tháng 13,... được đảm bảo cho nhân viên

Review lương 2 lần 1 năm vào T4 và T10

Tham gia các hoạt động cùng công ty hàng năm.

Thời gian làm việc: 09:00- 18:00 từ thứ Hai tới thứ Sáu, không OT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin