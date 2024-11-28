Tuyển Sales IT Phần mềm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales IT Phần mềm Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ
- Hồ Chí Minh: Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động kinh doanh theo đối tượng khách hàng được phân công
Phối hợp với BA phân tích nhu cầu khách hàng từ đó đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp
Đóng góp ý tưởng mới cho kế hoạch kinh doanh
Phát triển thị trường của công ty
Thu thập thông tin thị trường, tìm kiếm, khai thách khách hàng
Tiếp nhận và giải quyết các phản hồi, yêu cầu của khách hàng.
Theo sát KPI, báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ
Xây dựng tài liệu, bản chào, ... đề xuất hợp tác cho khách hàng
Tìm hiểu các mô hình kinh doanh hiệu quả và phù hợp để áp dụng sáng tạo vào nội tại doanh nghiệp.
Hỗ trợ BOD kết nối trao đổi duy trì mối quan hệ với các đối tác
Thương lượng, đàm phán, lên phương án báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.
Phối hợp theo dõi tiến độ hợp đồng, chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng học hỏi & truyền đạt các khái niệm phức tạp một cách nhanh chóng & dễ hiểu
Tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt
Hiểu và phân tích được các chỉ số đo lường trong kinh doanh
Có kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng mối quan hệ khách hàng
Am hiểu về lĩnh vực, thị trường mà doanh nghiệp kinh doanh là một điểm cộng
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.
Thành thạo các công cụ MS Office
Chăm chỉ, không ngại học hỏi, thử thách, rèn luyện bản thân liên tục
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo các kỹ năng mềm khác;
Trang thiết bị chuyên môn đầy đủ, phục vụ cho nhu cầu công việc.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, khám sức khỏe, lương tháng 13,... được đảm bảo cho nhân viên
Review lương 2 lần 1 năm vào T4 và T10
Tham gia các hoạt động cùng công ty hàng năm.
Thời gian làm việc: 09:00- 18:00 từ thứ Hai tới thứ Sáu, không OT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
