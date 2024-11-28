Tuyển Sales IT Phần mềm Công ty CP An ninh mạng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP An ninh mạng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Sales IT Phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales IT Phần mềm Tại Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 18, Tòa Park IX Building, 8

- 10 Phan Đình Giót, Phường 2, Tân Bình, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales IT Phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và khai thác các cơ hội bán hàng mới từ network cá nhân, referral.
Nghiên cứu bài toán, khai thác, phân tích nhu cầu, hiện trạng Bảo mật An toàn thông tin của Khách hàng. Từ đó đề xuất giải pháp phù hợp cho khách hang
Đàm phán và thống nhất phương án hợp tác (Báo giá, Hợp đồng, Thanh toán,...) với Khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn triển khai giải pháp/dịch vụ, nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng giải pháp/dịch vụ thành công và hiệu quả.
Phát triển doanh thu sau bán thông qua up-sell và cross-sell (upsales, cross-sales).
Phát triển quan hệ Khách hàng sau bán. Liên lạc, duy trì quan hệ với các đối tác liên quan, xác định và xây dựng quan hệ với các Account tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Máu chiến, kiên trì và “muốn bán” sản phẩm Bảo mật An toàn thông tin.
Tham vọng, nhiệt huyết, máu lửa, thích chinh phục thử thách, mong muốn khai phá và khẳng định năng lực, tìm kiếm cơ hội bứt phá giới hạn bản thân
Thông minh, cầu tiến, ham học hỏi
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục tốt, mong muốn xây dựng network cá nhân chất lượng.
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ, gặp gỡ đàm phán với khách hàng.
Khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.
1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng tại các vị trí Sales (Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT).
Đã có trải nghiệm tìm kiếm, liên hệ khách hàng.
Đã có kinh nghiệm tại các bước trong phễu bán hàng tới giai đoạn close deal.
Ưu tiên ứng viên chứng minh được năng lực từ thành công trong quá khứ, có thành tích nổi bật trong công việc / hoạt động ngoại khóa.

Tại Công ty CP An ninh mạng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng full lương.
Cơ cấu thu nhập: Lương UPTO 30M (gross)
Review lương 2 lần trong năm. Lộ trình đánh giá nhân viên rõ ràng, minh bạch, dựa trên số liệu, báo cáo chi tiết.
Thưởng quý theo phòng ban. Thưởng tất cả các ngày lễ, tết; thưởng giới thiệu ứng viên nội bộ, thưởng thâm niên làm việc; ...
Thưởng ESOP (Employee Stock Ownership Plan) cho nhân viên và quản lý xuất sắc vào cuối năm.
Được hỗ trợ kinh phí tham gia các khoá học đào tạo về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. Khuyến khích không ngừng học hỏi để phát triển năng lực và nâng cao hiệu suất làm việc.
12 ngày phép năm + 1 ngày nghỉ vào ngày sinh nhật. Mỗi năm thâm niên được tăng thêm 1 ngày nghỉ phép.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ...
Văn hóa công ty đề cao sự công bằng, lắng nghe & chia sẻ, khách hàng là trọng tâm. Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp.
Cơ hội làm việc với những tập đoàn lớn/doanh nghiệp lớn/Bank.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Thời gian làm việc linh hoạt; từ T2 - T6; nghỉ T7, CN (flexible)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 206-02 tầng M, tòa nhà N01A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

