Tuyển Sale thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Vista, Đường Võ Nguyên Giáp, An Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm MÔI TRƯỜNG.

2. Tư vấn cho KHÁCH HÀNG những sản phẩm MÔI TRƯỜNG phù hợp hoặc kết nối KHÁCH HÀNG với bộ phận thiết kế của công ty.

3. Báo giá thiết kế, sản phẩm và thi công cho khách hàng.

4. Không ngừng mở rộng hệ thống đại lý kinh doanh MÔI TRƯỜNG, củng cố mối quan hệ với đại lý hiện tại.

5. Đàm phán hợp đồng cung cấp, thiết kế và thi công MÔI TRƯỜNG với khách hàng.

6. Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

7. Lập báo cáo và gửi lên Trưởng phòng kinh doanh kết quả bán hàng, doanh số hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

8. Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết.

9. Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.

10. Quản lý và khai thác triệt để cơ sở dữ liệu khách hàng được công ty cung cấp.

11. Thu thập thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh.

12. Đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với phương án phát triển của công ty vào từng giai đoạn cụ thể

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành quản trị kinh doanh, môi trường............

- Thành thạo Vi tính văn phòng.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

- Giao tiếp được ngôn ngữ Tiếng việt và đọc hiểu ngôn ngữ Tiếng Anh.

3. Kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương Công ty xử lý nước thải.

4. Phẩm chất cá nhân:

- Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy gắn bó với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tham gia BHXH theo quy định luật

2. Thưởng tất cả các ngày Lễ trong năm.

3. Thưởng tháng 13, thưởng dnh số

4. Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp và hiện đại

5. Chính sách đào tạo định kỳ nhằm nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin