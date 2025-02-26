Tuyển SEO Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển SEO Công ty TNHH An Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty TNHH An Đức Tâm
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH An Đức Tâm

SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại Công ty TNHH An Đức Tâm

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

VỀ ONPAGE:
Có kiến thức chuyên sâu (Nhận dạng intent từ khóa, Phân tích đối thủ, Phân tích và gom nhóm từ khóa, Outline, Viết content, Onpage, Internal link, EEAT)
Ưu tiên ứng dụng chuyên sâu AI (ChatGPT, Plexity) vào việc triển khai Content SEO
VỀ OFFPAGE, TECHNICAL & LINK BUILDING:
Triển khai thành thạo Entity Backlink (Ép index link sau khi build backlink, thống kê hàng tuần)
Phân tích thu thập nguồn link đối thủ
Thu thập bổ sung list tài nguyên Guest post/Text link
Build GG News, GG Map
EEAT

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH An Đức Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (12 – 15 triệu), Thưởng (4-6 triệu/tháng) – Thỏa thuận trong vòng phỏng vấn
Làm việc 5 ngày/tuần từ Thứ 2 – Thứ 6
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, được thưởng % dự án và nhiều khoản thưởng khác
Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, đồng nghiệp trẻ năng động, thoải mái. Không gian như ở nhà, thoải mái sáng tạo
Được làm hợp đồng và đóng đầy đủ BHXH/BHTN/BHYT
Lương + thưởng (nhiều loại) giúp tăng trưởng lương khi có sự cố gắng cống hiến thật sự
Được trao nhiều giá trị và tham gia các hoạt động từ thiện, team building,... cùng công ty
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định. Có bảo hiểm theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH An Đức Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH An Đức Tâm

Công ty TNHH An Đức Tâm

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội

