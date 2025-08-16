Tuyển SEO Công ty CP Việt Nam Tickets làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại Công ty CP Việt Nam Tickets
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 69 võ thị sáu, võ thị sáu, Quận 1
Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Phân tích website, lập kế hoạch, định hướng SEO cho các website/dự án của công ty (bao gồm các kế hoạch tổng thể và chi tiết liên quan).
- Tối ưu website, phân tích đối thủ. Triển khai các chiến dịch link building.
- Xây dựng chiến lược nội dung, xây dựng bộ từ khóa, thực hiện đẩy TOP các từ khóa trong dự án được giao.
- Phối hợp với bộ phận nội dung của phòng Marketing để xây dựng nội dung chuẩn SEO cho website.
- Sử dụng các công cụ SEO và phương pháp marketing online để đẩy mạnh kết quả SEO.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã có thành tích SEO trong các dự án cụ thể (đạt thứ hạng từ TOP 1-5).
- Nắm vững các kiến thức về SEO. Am hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ SEO: Google Analytics, Webmaster tool, Software Rank Tracker, White SEO
- Có kinh nghiệm tìm kiếm, phân loại, đánh giá website đặt backlinks.
- Có kiến thức cơ bản về Html, Css là một lợi thế.
- Khả năng làm việc độc lập/nhóm tốt.
Tại Công ty CP Việt Nam Tickets Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 12.000.000 – 25.000.000( hoặc mức lương mong muốn mà tùy theo năng lực, kinh nghiệm mỗi ứng viên)
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng..
- Được hưởng các chế độ BHXH,BHYT đầy đủ.
- Lương Tháng 13, phép năm, quà ngày các ngày Lễ, Tết ……………
- Thưởng chuyên cần
- Thưởng hiệu suất công việc( thưởng nóng)
- Thử việc 100% lương , khi thái độ và trách nhiệm trong công việc
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm SEO, Leader SEO
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Việt Nam Tickets
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI