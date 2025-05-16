Tuyển SEO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Đồng Cam, Liên Quan, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

• Vị trí: Cộng tác viên Online

• Hình thức làm việc: Online, linh hoạt về thời gian

• Báo cáo công việc: Trực tiếp cho Leader SEO/ Quản lý dự án

Mô tả công việc:

- Triển khai đặt backlink trên các nền tảng, website, diễn đàn, social,… theo danh sách hoặc guideline từ công ty.

- Đảm bảo số lượng backlink đạt chuẩn và được index theo yêu cầu.

- Báo cáo sản lượng hàng ngày, hỗ trợ kiểm tra chất lượng backlink đã tạo.

- Đảm bảo mục tiêu tối thiểu 30 backlink/ngày theo quy định.

- Tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng SEO của công ty.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu cơ bản

- Có máy tính cá nhân hoặc điện thoại đủ khả năng làm việc online ổn định.

- Biết sử dụng Google Sheet, Excel, Lark và các công cụ hỗ trợ SEO cơ bản là lợi thế.

- Tư duy cẩn thận, tỉ mỉ; có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực về sản lượng.

- Có trách nhiệm cao với công việc và cam kết đạt KPI hàng ngày.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm CTV SEO, đi backlink, hoặc xây dựng entity.

2. Yêu cầu khác

- Cam kết số lượng tối thiểu 30 backlink mỗi ngày.

- Hợp đồng bảo mật (NDA): CTV phải ký NDA trước khi bắt đầu làm việc, cam kết không sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu của công ty cho mục đích cá nhân.

- Hợp tác lâu dài, đồng hành cùng các dự án SEO của công ty.

- Tinh thần học hỏi, cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu hướng dẫn và góp ý.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo sản lượng thực tế

- Làm việc hoàn toàn online, chủ động sắp xếp thời gian cá nhân.

- Cơ hội được học hỏi, đào tạo thêm về SEO và các kỹ năng Digital Marketing thực chiến.

- Nếu làm tốt sẽ được xem xét nâng cấp lên vị trí cộng tác viên lâu dài hoặc nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GBC MEDIA

