Tuyển SEO Công ty TNHH Gobiy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Công ty TNHH Gobiy Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công ty TNHH Gobiy Việt Nam

SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng SEO Tại Công ty TNHH Gobiy Việt Nam

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, số 6 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Nghiên cứu và phân tích từ khóa, đối thủ cạnh tranh.
Tối ưu hóa on-page và off-page cho website công ty.
Lên kế hoạch và triển khai chiến lược SEO tổng thể.
Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả SEO định kỳ.
Phối hợp với team content, marketing để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm làm SEO (ưu tiên đã làm cho các dự án từ khóa cạnh tranh).
Hiểu biết về các công cụ SEO như: Google Analytics, Search Console, Ahrefs, SEMrush…
Biết viết content chuẩn SEO là một lợi thế.
Chủ động, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Gobiy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gobiy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Gobiy Việt Nam

Công ty TNHH Gobiy Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 6 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

