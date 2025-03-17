Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Hitachi Elevator Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hitachi Elevator Vietnam
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Hitachi Elevator Vietnam

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Hitachi Elevator Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 117 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin bảo hành, bảo trì, sửa chữa thang máy, thang cuốn
- Thực hiện việc sửa chữa thang máy, thang cuốn
- Kiểm tra định kỳ tại khu vực được giao nhằm có kế hoạch tu dưỡng, sửa chửa kịp thời.
- Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao phó.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23 - 30, tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, Trung cấp nghề các ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa...;
- Khả năng giao tiếp
- Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài.

Tại Hitachi Elevator Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hitachi Elevator Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hitachi Elevator Vietnam

Hitachi Elevator Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29a Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

