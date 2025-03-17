Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Hitachi Elevator Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin bảo hành, bảo trì, sửa chữa thang máy, thang cuốn

- Thực hiện việc sửa chữa thang máy, thang cuốn

- Kiểm tra định kỳ tại khu vực được giao nhằm có kế hoạch tu dưỡng, sửa chửa kịp thời.

- Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao phó.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn

Nam tuổi từ 23 - 30, tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, Trung cấp nghề các ngành điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa...;

- Khả năng giao tiếp

- Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài.

Tại Hitachi Elevator Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

