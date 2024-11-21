Tuyển Kiểm soát và báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Kiểm soát và báo cáo tài chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm soát và báo cáo tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 235, Lý Thường Kiệt, phường 6, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiểm soát và báo cáo tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ doanh nghiệp
Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu, từ đó hoạch định chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền trong Công ty
Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.
Xây dựng chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản của doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng hợp lý và sinh lời.,
Duy trì khả năng thanh toán của doanh nghiệp và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho hoạt động của Công ty
Xem xét BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của Công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn.
Thực hiện báo cáo tài chính cho Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán.
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Nắm vững nghiệp vụ kế toán
Có năng lực nghiệp vụ tài chính kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vứng nghiệp vụ kế toán.
Có ít nhất 2 năm làm việc ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, excel
Chỉn chu, nhiệt tình, có trách nhiệm, thái độ phục vụ tốt
Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng kế hoạch
Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Anh tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận + thưởng
Checkpoint định kỳ, xét duyệt tăng lương 2 lần/năm.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thai sản theo quy định của nhà nước
Làm việc 5 ngày/tuần từ T2 - T6, nghỉ thứ 7, chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định.
Nghỉ phép năm 12 ngày.
Thời gian làm việc: 8h-12h và 13h30 - 17h30
Thưởng chính sách sinh nhật, kết hôn, sinh con,...
Cấp thiết bị văn phòng để phục vụ công việc (máy tính, văn phòng phẩm,...)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân, cơ hội thăng tiến công bằng.
Được tham gia các hoạt động phong trào ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
Được tham gia các khóa đào tạo không giới hạn để nâng cao kỹ năng phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 6, 235 Lý Thường Kiệt ,Phường 6

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

