Tuyển Hành chính Công ty TNHH Nha khoa Eureka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 306 Bến Bình Đông, Quận 8

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lễ tân (30%)
Trực quầy lễ tân và giữ cho khu vực lễ tân luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Tiếp đón hướng dẫn bệnh nhân khi đến nha khoa: Mở cửa cho khách, nhắc khách thay dép phòng khám, mời khách ngồi, mời khách uống nước.
Kiểm tra thông tin khách hàng:
+ Nếu là khách cũ hẹn lịch thì sẽ check lại phim chụp gần nhất của khách và sau đó gọi thông báo lên phòng điều trị.
+ Với khách mới hẹn lịch: Xin thông tin bệnh nhân để làm hồ sơ khám bệnh, chụp phim cho khách, sau đó báo lên phòng điều trị hoặc Bác Sĩ (nếu có).
+ Với khách mới chưa đặt hẹn: Xin thông tin khách để làm hồ sơ khám bệnh, chụp phim cho khách sau đó báo cho phòng điều trị hoặc Bác Sĩ (nếu có). Trường hợp Bác Sĩ kín lịch thì sẽ hẹn lịch cho bệnh nhân vào ngày sau.
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ điều trị bệnh nhân và mẫu Labo trong ngày để mang lên Phòng điều trị.
Đặt lịch hẹn tiếp theo cho bệnh nhân dựa theo yêu cầu của Bác Sĩ.
Ghi nhận thông tin, lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh nhân (Soạn hồ sơ, cất hồ sơ, nhập Hồ sơ)
Sau khi chụp phim xong sẽ lưu trữ phim của bệnh nhân vào file Pano và gửi lên Viber cho các Bác Sĩ cùng theo dõi.
Chuẩn bị sẵn kế hoạch điều trị, toa thuốc, phiếu thu (nếu có) cho bệnh nhân sau khi nghe Bác Sĩ tư vấn và điều trị xong.
Kiểm tra doanh thu cuối ngày, chốt doanh thu từng Bác Sĩ và kết sổ doanh thu cuối ngày. Báo cáo doanh thu lên cấp trên.
Đầu ngày, chuẩn bị và dọn dẹp khu vực làm việc để chuẩn bị cho giờ mở cửa đón khách,Mở các thiết bị điện và gọi nhắc Labo giao mẫu đúng giờ.
Cuối ngày tắt thiết bị điện, khóa tủ cẩn thận, khóa cửa phòng nha.
Chăm sóc khách hàng (30%)
Nhắn tin hoặc gọi điện để nhắc hẹn cho các bệnh nhân có hẹn trong ngày tiếp theo, hỏi thăm sức khỏe của những bênh nhân mới được điều trị.
Nắm được sản phẩm và gói dịch vụ của nha khoa để chăm sóc và giải đáp các vấn đề sản phẩm, dịch vụ tại nha khoa. Sẽ tư vấn bệnh nhân trực tiếp tại phòng khám nếu cần thiết.
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng trên fanpage, zalo, messenger,...
Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để chào hàng sản phẩm/ dịch vụ,
Quản lý, cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đáp ứng nhanh, xử lý tốt khiếu nại khách hàng (nếu có).
Telesales (30%)
Định kỳ chăm sóc và gọi điện hỏi thăm toàn bộ danh sách khách hàng cũ: cảm ơn đã sử dụng dịch vụ, hỏi thăm về chất lượng dịch vụ cũ, hỏi thăm về tình hình hiện tại, giới thiệu dịch vụ mới, và giới thiệu chương trình cho giới thiệu người thân.....
Gọi điện chăm sóc khách hàng có nhu cầu nhưng chưa sử dụng dịch vụ.
Công việc khác (10%)
Phối hợp tốt với Phòng điều trị để giải quyết các vấn đề khác xảy ra và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Quản lý hồ sơ và thông tin bệnh nhân phải đảm bảo rằng hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ và quản lý một cách chính xác và bảo mật.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực cùng ngành.
Mạnh về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc đội nhóm.
Thành thạo về kỹ năng MS Office và vi tính văn phòng.
Thái độ: Thân thiệt, nhiệt tình, chịu được áp lực, giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt, ham học hỏi.
Ngoại hình: Ưa nhìn, thân thiện.

Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH sau thời gian thử việc
Lương cạnh tranh so với thị trường.
Hưởng lương tháng 13
Phụ cấp tiền ăn: 4k/giờ
Nghỉ phép năm: 12 ngày phép/năm
Được đào tạo phát triển bài bản, kinh nghiệm trong công việc được học hỏi và nhiều cơ hội để tự phát triển bản thân tốt hơn.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng với nhiều cơ hội ở những cấp bậc chức vụ cao hơn để phát triển nếu có đủ khả năng.
Môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, hòa đồng, đồng nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Công ty TNHH Nha khoa Eureka

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 306 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

