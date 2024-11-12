Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Tầng 12A, Toà nhà dầu khí Nghệ An. Số 7, Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc

- Trực tiếp giải đáp các thắc mắc của khách hàng về mảng chịu trách nhiệm trong suốt quá trình thiết kế

- Thiết kế 3D nội thất công trình nhà phố, villa, biệt thự

- Phối hợp cùng các bộ môn để hồ sơ đạt chất lượng tốt khi phát hành

- Đảm bảo tiến độ hồ sơ thiết kế theo kế hoạch được giao

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm đã làm trong mảng nội thất của phân khúc nhà phố, villa, hoặc biệt thự (kinh nghiệm qua từng sản phẩm bạn làm chứ không chỉ là số năm kinh nghiệm).

- Có kiến thức về các phong cách thiết kế nội thất để áp dụng cho phù hợp với các chi tiết, vật liệu của phong cách đó

- Sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản: 3Dmax, corona,... và sử dụng cơ bản các phần mềm khác như: Autocad, sketchup

- Tư duy về màu sắc, biết phối màu sao cho hài hòa không gian, phù hợp với cảm xúc và nhu cầu

Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS Thì Được Hưởng Những Gì

- Bạn sẽ là người làm chủ và quyết định thu nhập của mình bằng hình thức tính lương sản lượng tại SBS với thu nhập không giới hạn gồm lương cứng + lương sản lượng

- Cơ hội học hỏi và phát triển về cả chuyên môn và tư duy khi làm việc tại SBS

- Được thưởng lễ, tết & được nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước. Hưởng đầy đủ các phúc lợi theo quy định pháp luật. Đặc biệt, tại SBS, công ty đóng toàn bộ bảo hiểm cho nhân viên ngay sau khi chuyển sang chính thức

- Môi trường tự hào là nơi làm việc thoải mái, thân thiện, năng động, trao quyền cho nhân viên, việc chú trọng vào trải nghiệm của nhân sự luôn được đặt lên hàng đầu

- Sự sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình từ Ban lãnh đạo đến nhân viên vì SBS là người một nhà

- Tham gia các buổi đào tạo định hướng của công ty từ đội ngũ Co-founder, các buổi đào tạo chuyên môn từ phòng ban để nâng cao kiến thức chuyên môn

- Tham gia các hoạt động sinh hoạt nội bộ định kỳ, teambuilding hằng năm, các sự kiện lớn nhỏ cùng công ty: Giáng sinh, YEP, Trung thu, 20/10, 8/3, sinh nhật SBS,...

- Tham gia các hoạt động văn hóa của công ty như: giải chạy SBS running, các giải chạy lớn, chuyên nghiệp khác (công ty tài trợ toàn bộ chi phí), phát triển "Trí" thông qua nét văn hóa đọc sách đặc trưng

- Được lan tỏa văn hóa ghi nhận qua hình thức Kudos chỉ có tại SBS từ những hành động dù rất nhỏ của nhân viên. Rất nhiều hạng mục kudos như: Kỷ niệm năm làm việc của SBS-er, Kudos Đôi chân chuyên cần, Kudos Con ong chăm chỉ, Kudos Siêu mọt sách, Kudos Vinh danh nhân sự xuất sắc của bộ phận,...

- Nhiều chính sách khác dành riêng cho SBS-er: sinh nhật, hiếu hỉ, chính sách giới thiệu, khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/ năm, tích sao đổi quà,...

- SBS lắng nghe để thấu hiểu nhân sự: Bạn có quyền tự do đề xuất ý kiến cải tiến, các ý tưởng hay cho quy trình làm việc, hiệu suất,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS

