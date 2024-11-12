Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1068/7 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1) Chịu trách nhiệm thiết kế bản vẽ 3D hoàn chỉnh theo mẫu có sẵn
2) Tham gia cuộc họp trao đổi và thảo luận về các bản vẽ và hỗ trợ hiệu chỉnh nếu có
3) Tham gia thiết kế hỗ trợ bộ phận kỹ thuật hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng tiến độ
4) Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, nội thất, phân tích, đánh giá hiện trạng
5) Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 23 - 35 tuổi
- Trình độ từ trung cấp trở lên
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất quảng cáo.
- Lên phối cảnh 3D, triển khai chi tiết để sản xuất.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế : Sketchup, 3Ds Max , Cad, Ps, AI.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn từ 15 triệu (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng: 1068/7 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM

