Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N01 - T4 Phú Mỹ Complex, Đ. Hoàng Minh Thảo, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 10000, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Xử lý chứng từ & thanh toán

Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu chứng từ mua hàng với đơn đặt hàng và phiếu giao nhận thực tế.

Lập phiếu chi, kiểm tra và thực hiện quy trình duyệt đề nghị thanh toán từ bộ phận mua hàng.

Theo dõi công nợ nhà cung cấp, đối chiếu công nợ định kỳ.

2. Hạch toán kế toán & nhập liệu

Nhập và hạch toán chứng từ mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán (MISA) và phần mềm bán hàng (Fabi/Ipos).

Tham gia triển khai và vận hành phần mềm kế toán MISA: phân loại chứng từ, lên danh mục, kiểm tra số liệu phần mềm bán hàng.

Nhập liệu sao kê ngân hàng, đối chiếu số dư và hạch toán các tài khoản ngân hàng nội bộ.

Kết xuất và gửi dữ liệu kế toán định kỳ cho bộ phận kế toán thuế.

Theo dõi và quản lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định, khấu hao theo quy định nội bộ.

3. Quản lý dòng tiền & quỹ tiền mặt

Theo dõi các khoản tạm ứng của bộ phận mua hàng và các bộ phận liên quan.

Quản lý quỹ tiền mặt tại cửa hàng, cập nhật và đối chiếu thu – chi hàng ngày.

Đối chiếu dòng tiền thực tế với dữ liệu phần mềm bán hàng; kiểm tra, xử lý sai lệch (nếu có).

4. Kiểm kê & xử lý hàng hóa

Thực hiện kiểm kê hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ tại cửa hàng vào cuối mỗi tháng hoặc đột xuất khi cần.

Đối chiếu số liệu thực tế và số liệu phần mềm, cập nhật và điều chỉnh kho nếu có chênh lệch.

Lập phiếu xuất hủy hàng hóa theo báo cáo từ nhân viên cửa hàng và cập nhật trên hệ thống.

5. Báo cáo & phân tích số liệu

Lập bảng kê hóa đơn mua vào – bán ra (VAT) định kỳ.

Tổng hợp dữ liệu doanh thu, giá vốn, chi phí vận hành để lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng.

Hỗ trợ phân tích biến động chi phí và đề xuất các giải pháp kiểm soát chi phí hiệu quả.

Lập đầy đủ các Báo cáo tài chính: Báo cáo Kết quả Kinh doanh, Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ.

Chuẩn bị và nộp các báo cáo theo quy định cho cơ quan thuế, bao gồm báo cáo thuế VAT và các báo cáo khác khi cần.

6. Hành chính – Nhân sự tại cửa hàng

Theo dõi ngày công, tính lương, phụ cấp và các khoản khấu trừ của nhân viên cửa hàng.

Tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến nhân sự và vận hành tại cửa hàng.

Lưu trữ, chuẩn bị hồ sơ BHXH và gửi về trụ sở chính đúng thời hạn.

7. Công việc khác theo yêu cầu

Thực hiện các công việc khác, báo cáo theo sự phân công của kế toán thuế và Ban lãnh đạo công ty.

Hỗ trợ rà soát, chuẩn hóa quy trình kế toán nội bộ theo hướng tối ưu hiệu quả.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 2–3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán nội bộ.

Sử dụng tốt phần mềm kế toán (MISA), kỹ năng Excel tốt.

Hiểu biết tốt về chuẩn mực kế toán, quy định thuế, và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng tổ chức công việc tốt, chịu được áp lực công việc và làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập Báo cáo tài chính và làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế.

Tại CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 09:00 - 18:00, từ Thứ 2 - Thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật.

Mức lương khởi điểm: 13.000.000 - 15.000.000 VND (tuỳ thuộc vào năng lực).

Thử việc: 1 tháng hưởng 85% LCB + Hỗ trợ 1 bữa ăn + gửi xe miễn phí.

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp.

Các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động và chính sách công ty: ngày nghỉ phép, BHXH, lễ tết, du lịch, đào tạo...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM

