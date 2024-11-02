Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện việc xuất hàng theo đơn hàng và phiếu xuất
Kiểm tra, theo dõi lượng hàng hoá trong kho
Lập báo cáo kho theo tháng - Quý
Sắp sếp công cụ, vị trí tập kết hàng
Thực hiện việc xuất hàng theo đơn hàng và phiếu xuất
Kiểm tra, theo dõi lượng hàng hoá trong kho
Lập báo cáo kho theo tháng - Quý
Sắp sếp công cụ, vị trí tập kết hàng
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trong lĩnh vực quản lý kho bãi
+ Sử dụng được phần mền Misa, thành thạo word và xcel
+ Có niềm đam mê công việc
+ Tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên
+ Khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.
+ Ưu tiên nam, biết lái xe nâng là ứng viên sống trên địa bàn Phủ Lý
+ Sử dụng được phần mền Misa, thành thạo word và xcel
+ Có niềm đam mê công việc
+ Tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên
+ Khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.
+ Ưu tiên nam, biết lái xe nâng là ứng viên sống trên địa bàn Phủ Lý
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BH theo quy chế hiện hành.
+ Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
+ Được xét duyệt tăng lương theo năng lực.
+ Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
+ Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
+ Được xét duyệt tăng lương theo năng lực.
+ Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI