Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện việc xuất hàng theo đơn hàng và phiếu xuất Kiểm tra, theo dõi lượng hàng hoá trong kho Lập báo cáo kho theo tháng - Quý Sắp sếp công cụ, vị trí tập kết hàng

Thực hiện việc xuất hàng theo đơn hàng và phiếu xuất

Kiểm tra, theo dõi lượng hàng hoá trong kho

Lập báo cáo kho theo tháng - Quý

Sắp sếp công cụ, vị trí tập kết hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trong lĩnh vực quản lý kho bãi

+ Sử dụng được phần mền Misa, thành thạo word và xcel

+ Có niềm đam mê công việc

+ Tốt nghiệp hệ trung cấp trở lên

+ Khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.

+ Ưu tiên nam, biết lái xe nâng là ứng viên sống trên địa bàn Phủ Lý

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BH theo quy chế hiện hành.

+ Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

+ Được xét duyệt tăng lương theo năng lực.

+ Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT HÀ NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin