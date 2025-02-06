Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý môi trường cảnh quan

Quản lý vệ sinh

Quản lý, cải tiến 3D5S

Một số công việc khác liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam

Kinh nghiệm tương đương trong công ty sản xuất

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết, thưởng doanh thu, POM, nhân viên xuất sắc,...

Thời gian làm việc TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 , miễn phí tất cả bữa ăn trong ca làm việc bao gồm cả ăn sáng

Xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam

Đóng bảo hiểm xã hội từ khi thử việc

Chế độ hiếu hỉ 2.500.000đ, xe đi lại 2 chiều

Team dinner lên đến 2.400.000đ/ người/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA

