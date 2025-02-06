Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn 1, Bạch Thượng, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý môi trường cảnh quan
Quản lý vệ sinh
Quản lý, cải tiến 3D5S
Một số công việc khác liên quan
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nam
Kinh nghiệm tương đương trong công ty sản xuất
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tết, thưởng doanh thu, POM, nhân viên xuất sắc,...
Thời gian làm việc TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 , miễn phí tất cả bữa ăn trong ca làm việc bao gồm cả ăn sáng
Xe đưa đón Hà Nội - Hà Nam
Đóng bảo hiểm xã hội từ khi thử việc
Chế độ hiếu hỉ 2.500.000đ, xe đi lại 2 chiều
Team dinner lên đến 2.400.000đ/ người/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
