Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - KCN Bờ Trái sông Đà, Thành phố Hoà Bình - KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam - Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Lập kế hoạch thi công:

- Xây dựng kế hoạch thi công đáp ứng tiến độ dự án

- Hoàn thiện bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục cơ điện.

- Bóc tách khối lượng, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án.

2. Giám sát tiến độ thi công:

- Theo dõi sát sao tiến độ thi công theo kế hoạch đã đề ra

- Xác định các rủi ro tiềm ẩn để đưa ra giải pháp kịp thời đáp ứng tiến độ.

- Lập báo cáo tiến độ theo định kỳ cho Chủ đầu tư và các phòng ban liên quan

3. Kiểm soát chất lượng công trình:

- Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào.

- Đảm bảo các công việc thi công được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Phối hợp với phòng Cung ứng đánh giá năng lực nhà thầu.

- Phát hiện và xử lý các sai sót, hư hỏng trong quá trình thi công.

4. Quản lý nhân sự:

- Phân công công việc cho công nhân, tổ đội thi công

- Giám sát đánh giá năng lực của công nhân/ tổ đội.

- Đảm bảo an toàn cho các nhân sự thi công tại công trường.

5. Quản lý vật tư:

- Kiểm soát việc nhập/xuất vật tư tại công trường.

- Tổ chức bảo quản vật tư, bàn giao vật tư cho các tổ đội

- Đảm bảo vật tư được sử dụng đúng mục đích và tiết kiệm.

6. Quản lý công tác an toàn lao động:

- Lập BPTC, PAAT cho các dự án được phân công

- Phân tích rủi ro có thể mất an toàn trong quá trình làm việc. Tư vấn, báo cáo cho QLDA

- Thực hiện đào tạo, nhắc nhở hàng ngày về vấn đề ATLĐ trước và trong khi thi công

7. Tham gia công tác nghiệm thu:

- Tiền hành nghiệm thu gian đoạn, nghiệm thu hoàn thành với chủ đầu tư, tư vấn giám sát (nếu có)

- Phối hợp cùng phòng Kiểm soát nội bộ, nhà thầu phụ tiến hành nghiệm thu khối lượng giai đoạn, khối lượng hoàn thành.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kinh nghiệm

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Cơ điện

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm giám sát thi công thực tế

- Am hiểu kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cơ điện.

Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng giao tiếp với Chủ đầu tư, nhà thầu, nội bộ…

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc,

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng lập báo cáo

Thái độ

- Trách nhiệm

- Trung thực

- Cẩn thận

- Tính sẵn sàng cao

Yêu cầu khác

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: từ 24 – 40 tuổi

- Yêu cầu đặc thù công việc:

+ Có sức khỏe tốt, có thể giám sát thi công với điều kiện thời tiết nắng, mưa

+ Khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc và quy trình làm việc mới.

- Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)

Lương thêm giờ theo hệ số: Ngày thường x 1,5; ngày Chủ nhật x 2; ngày Lễ x 3 theo luật lao động

2. Thưởng: Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ...

3. Chế độ phúc lợi:

3.1. Chế độ áp dụng đối với Kỹ sư giám sát tại công trình:

- Miễn phí nhà ở đã có đồ dùng cơ bản gần công trường thi công (khoảng 700m)

- Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa và ăn tối tại công trình: 30.000 VNĐ/bữa. Tổng tiền ăn 1 tháng là: 1.560.000đ/tháng/26 ngày công.

- Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa và ăn tối tại công trình: 30.000 VNĐ/bữa.

Tổng tiền ăn 1 tháng là: 1.560.000đ/tháng/26 ngày công.

- Các phụ cấp khác theo vị trí và quy định Công ty.

- Xe đưa đón hàng tuần chiều thứ 7 và sáng thứ 2 (Hòa Bình -> Hà Nội và ngược lại)

-

- Cơ hội làm việc với dự án lớn, chủ đầu tư Nhật Bản.

3.2. Chế độ phúc lợi chung:

- Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

- 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

- Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

- Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

- Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

- Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện…

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30) hằng tuần

Nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin