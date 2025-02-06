Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý một cách hiệu quả các nguồn lực của cấp trên giao phó nhằm thiết lập và thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao innovations và kiểm soát hiệu quả chất lượng và chi phí thuộc công nghệ sản xuất thịt chế biến trong phạm vi phụ trách.

- Thiết lập, triển khai & kiểm soát các quá trình đảm bảo công nghệ, chất lượng và toàn bộ quy trình sản xuất thịt chế biến được tuân thủ.

Phối hợp với TBP/GS Sản xuất và các bộ phận liên quan đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời những sự cố chất lượng xảy ra.

Đảm bảo chuẩn hóa tất cả hoạt động Kỹ thuật công nghệ (KTCN) gồm các thông số công nghệ, kiểm mẫu toàn chuỗi sản xuất, quy trình sản xuất ...

- Phối hợp với R&D thực hiện nghiên cứu nguyên liệu, công nghệ và các thử nghiệm, tiếp nhận chuyển giao sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất

- Quản lý và thực thi các cải tiến liên quan đến quy trình công nghệ, chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất về chất lượng và chi phí

- Phối hợp với bộ phận Dự án đánh giá công nghệ, thiết bị, quy trình trong quá trình thiết kế lắp đặt, thử nghiệm và chuyển giao cho bộ phận sản xuất

- Lập và quản lý ngân sách của KTCN