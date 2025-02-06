Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô CN02

- KCN Đồng Văn IV

- Đại Cương

- Kim Bảng

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý một cách hiệu quả các nguồn lực của cấp trên giao phó nhằm thiết lập và thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao innovations và kiểm soát hiệu quả chất lượng và chi phí thuộc công nghệ sản xuất thịt chế biến trong phạm vi phụ trách.
- Thiết lập, triển khai & kiểm soát các quá trình đảm bảo công nghệ, chất lượng và toàn bộ quy trình sản xuất thịt chế biến được tuân thủ.
Phối hợp với TBP/GS Sản xuất và các bộ phận liên quan đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời những sự cố chất lượng xảy ra.
Đảm bảo chuẩn hóa tất cả hoạt động Kỹ thuật công nghệ (KTCN) gồm các thông số công nghệ, kiểm mẫu toàn chuỗi sản xuất, quy trình sản xuất ...
- Phối hợp với R&D thực hiện nghiên cứu nguyên liệu, công nghệ và các thử nghiệm, tiếp nhận chuyển giao sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất
- Quản lý và thực thi các cải tiến liên quan đến quy trình công nghệ, chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất về chất lượng và chi phí
- Phối hợp với bộ phận Dự án đánh giá công nghệ, thiết bị, quy trình trong quá trình thiết kế lắp đặt, thử nghiệm và chuyển giao cho bộ phận sản xuất
- Lập và quản lý ngân sách của KTCN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

