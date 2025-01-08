Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Silver Wings, 137A Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội - Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam - KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Quản lý, giám sát mọi hoạt động của công nhân, kỹ sư giám sát tại công trường, nhắc nhở mọi người việc tuân thủ các hướng dẫn về an toàn của công trường, công ty, Chủ đầu tư và các quy định của Pháp luật.

- Thường xuyên phải kiểm tra thiết bị, dụng cụ và vật liệu nhằm đảm bảo chất lượng và sự an toàn cao nhất.

- Đảm bảo máy móc vận hành ổn định và công nhân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như mũ, kính, găng tay, giày bảo hộ,...

- Bảo vệ sức khỏe của công nhân, nhân viên, kỹ sư và giám sát của Chủ đầu tư (tại công trường).

- Phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời các vụ tai nạn lao động không may xảy ra.

- Đề xuất, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động tại nơi làm việc.

-Chịu trách nhiệm tổng thể về an toàn lao động, báo cáo với ban quản lý/ ban giám đốc.

- Hỗ trợ làm việc với cơ quan pháp luật trong các trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, kiện tụng về điều kiện làm việc, tai nạn lao động.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và kinh nghiệm

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: bảo hộ lao động, … và các chuyên ngành liên quan đến An toàn lao động

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm giám sát thi công thực tế

- Am hiểu các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng giao tiếp với Chủ đầu tư, nhà thầu, nội bộ…

- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc,

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng lập báo cáo

3. Thái độ

- Trách nhiệm

- Trung thực

- Cẩn thận

- Tính sẵn sàng cao

4. Yêu cầu khác

- Giới tính, độ tuổi: Nam, từ 23 – 35 tuổi

- Yêu cầu đặc thù công việc:

+ Có sức khỏe tốt, có thể giám sát thi công với điều kiện thời tiết nắng, mưa

+ Khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc và quy trình làm việc mới.

- Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1Thu nhập: từ 15 - 25 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thêm giờ)

2. Thưởng: Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ...

3. Chế độ phúc lợi:

- Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

- Phụ cấp: ăn trưa, thêm giờ, nghề, công trình, kinh doanh, …

- Trợ cấp: điện thoại, xăng xe, thuê nhà, công tác, ...

- 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

- Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

- Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

- Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

- Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin