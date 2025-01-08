Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Silver Wings, 137A Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

- Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

- KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Quản lý, giám sát mọi hoạt động của công nhân, kỹ sư giám sát tại công trường, nhắc nhở mọi người việc tuân thủ các hướng dẫn về an toàn của công trường, công ty, Chủ đầu tư và các quy định của Pháp luật.
- Thường xuyên phải kiểm tra thiết bị, dụng cụ và vật liệu nhằm đảm bảo chất lượng và sự an toàn cao nhất.
- Đảm bảo máy móc vận hành ổn định và công nhân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như mũ, kính, găng tay, giày bảo hộ,...
- Bảo vệ sức khỏe của công nhân, nhân viên, kỹ sư và giám sát của Chủ đầu tư (tại công trường).
- Phát hiện và xử lý, khắc phục kịp thời các vụ tai nạn lao động không may xảy ra.
- Đề xuất, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động tại nơi làm việc.
-Chịu trách nhiệm tổng thể về an toàn lao động, báo cáo với ban quản lý/ ban giám đốc.
- Hỗ trợ làm việc với cơ quan pháp luật trong các trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, kiện tụng về điều kiện làm việc, tai nạn lao động.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và kinh nghiệm
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: bảo hộ lao động, … và các chuyên ngành liên quan đến An toàn lao động
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm giám sát thi công thực tế
- Am hiểu các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.
2. Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng giao tiếp với Chủ đầu tư, nhà thầu, nội bộ…
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc,
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng lập báo cáo
3. Thái độ
- Trách nhiệm
- Trung thực
- Cẩn thận
- Tính sẵn sàng cao
4. Yêu cầu khác
- Giới tính, độ tuổi: Nam, từ 23 – 35 tuổi
- Yêu cầu đặc thù công việc:
+ Có sức khỏe tốt, có thể giám sát thi công với điều kiện thời tiết nắng, mưa
+ Khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc và quy trình làm việc mới.
- Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1Thu nhập: từ 15 - 25 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thêm giờ)
2. Thưởng: Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ...
3. Chế độ phúc lợi:
- Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức
- Phụ cấp: ăn trưa, thêm giờ, nghề, công trình, kinh doanh, …
- Trợ cấp: điện thoại, xăng xe, thuê nhà, công tác, ...
- 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín
- Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty
- Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ
- Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty
- Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Silver Wings, Số 137a Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-an-toan-lao-dong-hse-thu-nhap-15-18-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job277672
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng VIG Yên Mỹ
Hạn nộp: 08/04/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT
Hạn nộp: 11/04/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIK GROUP VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tổng công ty xây dựng Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu Tổng công ty xây dựng Hà Nội
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HI-M SOLUTEK VIỆT NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH SUNGJIN GLOBAL VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUNGJIN GLOBAL VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Bellsystem24 VietNam
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH MTV Chung Am Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH MTV Chung Am Vina
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Phòng Cháy Chữa Cháy Phú Thọ
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Lê
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
11 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Rsquare Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần thiết bị và xây lắp cơ điện Vimeco
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu Viettel
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MINH AN
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ASEAN
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm