Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Hoa Lư ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác các khách hàng tiềm năng (các cửa hàng) có nhu cầu sử dụng các sản phẩm mã thanh toán VNPAY-QR, máy quẹt thẻ thanh toán VNPAY-POS và các sản phẩm trong tương lai của VNPAY
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm.
- Đàm phán, thuyết phục và chốt Hợp đồng với khách hàng
- Làm việc với bộ phận sales admin và các bộ phận liên quan để thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng.
- Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
- Có thể đi thị trường
- Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm về phần mềm, phần cứng máy tính, ngành thanh toán điện tử.
- Thích làm việc trong ngành thanh toán điện tử, ưu tiên ứng viên hiểu về thanh toán không tiền mặt hoặc máy POS.
- Trung thực, năng động, tự tin, đam mê học hỏi và có tinh thần vượt khó.
- Có định hướng và mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.
- Có tinh thần chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 10 - 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng KPI); không giới hạn thưởng.
- Cam kết lương tháng 13, thưởng best sales.
- Thời gian làm việc linh động 40h/tuần (từ thứ 2 - thứ 6), 12 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương/năm.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn đầy đủ.
- Các chế độ phúc lợi như sinh con, hiếu hỉ, đau ốm, kết hôn.
- Được Công ty đóng Bảo hiểm sức khỏe cao cấp PTI cho nhân viên và người thân lên đến 42.000.000 VNĐ/năm.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.
- Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch nghỉ mát hàng năm của công ty.
- Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, số 36 Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

