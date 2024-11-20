Tuyển Hành chính HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Hỗ trợ quản lý và triển khai dự án:

- Theo dõi và giám sát tiến độ các dự án thuộc các mảng: sức khỏe, vệ sinh công nghiệp, giặt là, nhà hàng.

- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo các kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ và đạt mục tiêu.

- Tổ chức các cuộc họp dự án, ghi nhận biên bản và theo dõi các công việc sau họp.

- Lập báo cáo tiến độ, phân tích các vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp.

2. Quản lý công việc hành chính và hỗ trợ điều hành:

- Sắp xếp lịch trình, lịch họp, và công tác cho CEO.

- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, và bài thuyết trình cần thiết cho các cuộc họp và chiến lược.

- Quản lý và lưu trữ tài liệu dự án khoa học và dễ truy xuất.

- Làm cầu nối thông tin giữa CEO và các phòng ban trong công ty.

3. Quản lý và hỗ trợ hệ thống web/app:

- Cập nhật nội dung, thông tin dịch vụ trên website và app.

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xử lý các lỗi hệ thống và nâng cấp tính năng.

- Theo dõi hiệu suất hệ thống và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

4. Hỗ trợ chiến lược và tài chính:

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ để cung cấp dữ liệu hỗ trợ CEO xây dựng chiến lược.

- Phân tích các chỉ số tài chính, dự toán ngân sách liên quan đến dự án và báo cáo chi tiết cho CEO.

- Điều phối và triển khai các kế hoạch chi tiết do CEO đề xuất.

- Đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả vận hành và phát triển dự án.

- Tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty.