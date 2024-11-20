Tuyển Hành chính HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hành chính HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

HVCG Software
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
HVCG Software

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại HVCG Software

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 302 cầu giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ quản lý và triển khai dự án:
- Theo dõi và giám sát tiến độ các dự án thuộc các mảng: sức khỏe, vệ sinh công nghiệp, giặt là, nhà hàng.
- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo các kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ và đạt mục tiêu.
- Tổ chức các cuộc họp dự án, ghi nhận biên bản và theo dõi các công việc sau họp.
- Lập báo cáo tiến độ, phân tích các vấn đề phát sinh và đề xuất giải pháp.
2. Quản lý công việc hành chính và hỗ trợ điều hành:
- Sắp xếp lịch trình, lịch họp, và công tác cho CEO.
- Chuẩn bị tài liệu, báo cáo, và bài thuyết trình cần thiết cho các cuộc họp và chiến lược.
- Quản lý và lưu trữ tài liệu dự án khoa học và dễ truy xuất.
- Làm cầu nối thông tin giữa CEO và các phòng ban trong công ty.
3. Quản lý và hỗ trợ hệ thống web/app:
- Cập nhật nội dung, thông tin dịch vụ trên website và app.
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để xử lý các lỗi hệ thống và nâng cấp tính năng.
- Theo dõi hiệu suất hệ thống và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.
4. Hỗ trợ chiến lược và tài chính:
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ để cung cấp dữ liệu hỗ trợ CEO xây dựng chiến lược.
- Phân tích các chỉ số tài chính, dự toán ngân sách liên quan đến dự án và báo cáo chi tiết cho CEO.
- Điều phối và triển khai các kế hoạch chi tiết do CEO đề xuất.
- Đề xuất các phương án cải thiện hiệu quả vận hành và phát triển dự án.
- Tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại HVCG Software Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
- Mức lương: 20 Triệu (thưởng theo hiệu quả công việc của từng dự án, đạt KPI)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và đa ngành.
- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và tham gia vào các dự án lớn.
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HVCG Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HVCG Software

HVCG Software

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Khu Vực

