Tuyển Hành chính Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi tiến độ và đôn đốc các Khối/Phòng/Ban triển khai công việc, tham gia giám sát các dự án theo chỉ đạo của TGĐ.

Làm thư ký các cuộc họp theo chỉ đạo của TGĐ.

Tham gia các cuộc họp do TGĐ yêu cầu để nắm thông tin và báo cáo nội dung.

Hỗ trợ Tổng giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, gặp gỡ, trao đổi, đàm phán công việc liên quan với các đối tác của công ty.

Quản lý chương trình họp hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng; sắp xếp các cuộc họp và cuộc hẹn mới cho Tổng giám đốc.

Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, kiểm tra hồ sơ và xử lý thông tin, tóm tắt, thuyết minh cho Tổng giám đốc các văn bản, tài liệu, hồ sơ của các phòng ban, ... trình duyệt Tổng giám đốc.

Soạn thảo email, chỉ đạo và các văn bản khác theo yêu cầu. Truyền đạt, theo dõi và thúc đẩy tiến độ thực hiện các chỉ đạo của Tổng giám đốc tới các phòng ban và nhân viên trong Công ty.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của TGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: tài chính, kinh tế, hành chính, quản trị kinh doanh, Tiếng Anh...

Nữ, ngoại hình sáng, ưu tiên cao trên 1m60.

Có 2-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn.

Sử dụng thành thạo MS office.

Tiếng Anh: thành thạo cả 4 kỹ năng (bắt buộc), ưu tiên có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên hoặc tương đương.

Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.

Có kỹ năng viết báo cáo, tổng hợp – cập nhật thông tin.

Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các tổ chức và khách hàng bên ngoài.

Cẩn thận, tỉ mỉ và tư duy logic tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, CN

Review lương định kì vào tháng 6 hàng năm

Có BHSK, phòng gym và HLV miễn phí

Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

