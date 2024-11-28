Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30BT5 Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
• Tìm kiếm hình ảnh, âm thanh, source video có sẵn và edit video dựa trên content.
• Edit video cho nền tảng tiktok theo yêu cầu công việc
• Phối hợp với Content set up quay chụp
• Có laptop cá nhân
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng cơ bản Adobe premiere pro, cơ bản một vài phần mềm edit khác
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm edit tiktok, FB reels, short video
• Am hiểu chính sách hoạt động, các tạo trend của nền tảng tiktok
• Có tư duy sáng tạo, bắt trend tốt, truyền tải được nội dung qua video
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
• Sau thời gian thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
• Lương thỏa thuận theo năng lực
• Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
• Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG
