Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30BT5 Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Tìm kiếm hình ảnh, âm thanh, source video có sẵn và edit video dựa trên content.

• Edit video cho nền tảng tiktok theo yêu cầu công việc

• Phối hợp với Content set up quay chụp

• Có laptop cá nhân

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng cơ bản Adobe premiere pro, cơ bản một vài phần mềm edit khác

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm edit tiktok, FB reels, short video

• Am hiểu chính sách hoạt động, các tạo trend của nền tảng tiktok

• Có tư duy sáng tạo, bắt trend tốt, truyền tải được nội dung qua video

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Sau thời gian thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

• Lương thỏa thuận theo năng lực

• Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

• Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin