Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30BT5 Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Tìm kiếm hình ảnh, âm thanh, source video có sẵn và edit video dựa trên content.
• Edit video cho nền tảng tiktok theo yêu cầu công việc
• Phối hợp với Content set up quay chụp
• Có laptop cá nhân

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng cơ bản Adobe premiere pro, cơ bản một vài phần mềm edit khác
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm edit tiktok, FB reels, short video
• Am hiểu chính sách hoạt động, các tạo trend của nền tảng tiktok
• Có tư duy sáng tạo, bắt trend tốt, truyền tải được nội dung qua video

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Sau thời gian thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
• Lương thỏa thuận theo năng lực
• Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
• Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM MINH DƯƠNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30-BT5 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

