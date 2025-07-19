Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
1.Thiết kế Cấp thoát nước các công trình clubhouse, chung cư, văn phòng, biệt thự, khách sạn....
2.In ấn bản vẽ
3.Thực hiện các công việc khác theo sự phân chia của Quản lý bộ môn
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1.Có máy tính cá nhân, làm việc đúng giờ
2.Thực tập đúng theo lịch đăng ký
3.Chăm chỉ, nhiệt tình, tuân thủ quy chế công ty
Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG Thì Được Hưởng Những Gì
1.Vừa học, vừa làm, vừa có thu nhập
2.Triển khai bản vẽ ngay trên dự án thực tế
3. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn
4.Có full bộ kỹ năng đi làm, tự tin khi ứng tuyển sau khi ra trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
