Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT làm việc tại Quảng Trị thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: Biệt thự HG04 - 02 - VINCOM Đông Hà - Quảng Trị, Đông Hà

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tìm hiểu thông tin dự án, thị trường, quy trình, quy chế

- Xây dựng kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng cho bản thân

- Chủ động, sáng tạo trong công việc, đưa ra ý tưởng hợp lý đóng góp cho sự phát triển của nhóm, của Phòng

- Các công việc khác theo sự hướng dẫn của leader

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương trong thời gian thực tập, đóng dấu xác nhận, làm báo cáo cho các sinh viên năm cuối

Được đào tạo kiến thức về BĐS, các kỹ năng

Môi trường làm việc trẻ, năng động

Tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động, chương trình của tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT

