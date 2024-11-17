Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT làm việc tại Quảng Trị thu nhập 15 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Quảng Trị: Biệt thự HG04
- 02
- VINCOM Đông Hà
- Quảng Trị, Đông Hà
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
- Tìm hiểu thông tin dự án, thị trường, quy trình, quy chế
- Xây dựng kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng cho bản thân
- Chủ động, sáng tạo trong công việc, đưa ra ý tưởng hợp lý đóng góp cho sự phát triển của nhóm, của Phòng
- Các công việc khác theo sự hướng dẫn của leader
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương trong thời gian thực tập, đóng dấu xác nhận, làm báo cáo cho các sinh viên năm cuối
Được đào tạo kiến thức về BĐS, các kỹ năng
Môi trường làm việc trẻ, năng động
Tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động, chương trình của tổng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT APARTMENT
