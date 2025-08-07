Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 45 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng có nhu cầu về bất động sản thổ cư và dự án.

Phát triển và quản lý danh mục khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục pháp lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến bất động sản.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 20 - 55 tuổi.

Đam mê và quan tâm đến lĩnh vực bất động sản.

Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng.

Tinh thần học hỏi, cầu tiến và không ngại thử thách.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đào tạo bạn từ đầu.

Có phương tiện đi lại, laptop/smartphone.

Đã có kinh nghiệm bán hàng kinh doanh, giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-12 triệu, không áp doanh thu.

Hoa hồng cao nhất thị trường lên đến 40.5%, không giới hạn thu nhập, nhận ngay khi giao dịch thành công.

Được nhận Data khách hàng hàng ngày

Hỗ trợ cơm trưa

Đối với sinh viên được hỗ trợ dấu xác nhận thực tập

Nhận ngay 100k/lượt dẫn khách.

Công việc linh hoạt: Bạn có thể làm việc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không ràng buộc về thời gian và địa điểm.

Đào tạo chuyên nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, nâng cao kỹ năng mềm, đào tạo theo xu hướng hiện nay: Ứng dụng công nghệ AI, xây dựng đa kênh...

Được hỗ trợ 1-1 bởi đội ngũ chuyên nghiệp giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công.

Cơ hội mở rộng mạng lưới: Gặp gỡ và kết nối với nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bất động sản, mở rộng mối quan hệ kinh doanh.

Sử dụng app Phố Xanh tối ưu hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng từ 03 - 06 tháng lên vị trí Trưởng Phòng, Giám Đốc Kinh Doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS

