Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – VẬN TẢI – DU LỊCH HOÀNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Tư vấn và bán tour Outbound: Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing, chủ động liên hệ và tư vấn các chương trình tour Outbound đến các thị trường châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi; giúp khách hàng lựa chọn những hành trình du lịch tinh tế và độc đáo nhất.

Chăm sóc khách hàng: Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng qua các kênh liên lạc như điện thoại, email, gặp gỡ trực tiếp. Đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tư vấn tận tâm, chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc về các chương trình tour cao cấp.

Ký kết hợp đồng và chăm sóc sau bán hàng: Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục đặt cọc, thanh toán và ký hợp đồng tour. Đảm bảo mọi giao dịch đều được thực hiện chính xác, nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Xử lý vấn đề phát sinh: Theo dõi và giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình tour trong suốt quá trình thực hiện, báo cáo cấp trên về các tình huống phát sinh và đưa ra giải pháp kịp thời.

Quản lý dữ liệu khách hàng và báo cáo kinh doanh: Cập nhật database khách hàng cũ và mới, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ theo tuần, tháng, quý.

Độ tuổi: Sinh năm 2001 – 1980.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan du lịch.

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực như đã từng làm các công việc liên quan trong ngành dịch vụ du lịch, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch quốc tế (Outbound) tổ chức và điều phối tour các thị trường nhưchâu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – VẬN TẢI – DU LỊCH HOÀNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và hoa hồng hấp dẫn theo thỏa thuận (từ 15 triệu VNĐ - 50 triệu VNĐ/tháng)

Lương cứng: 10 - 15 triệu VNĐ

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – VẬN TẢI – DU LỊCH HOÀNG VIỆT

