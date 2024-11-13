Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Công ty TNHH Bibabo
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Bibabo

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại Công ty TNHH Bibabo

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Là đầu mối tiếp nhận và kết nối với khách hàng đã mua hàng qua zalo của công ty
Chăm sóc khách hàng trong quá trình nhận hàng và khi sử dụng sản phẩm.
Phản hồi kịp thời các vướng mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ công ty đang phân phối để chốt đơn hàng và đảm bảo doanh thu hàng tháng.
Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng đang chăm sóc để khách hàng tái mua
Theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần(nghỉ 1 ngày bất kì), ca hành chính: 8h30 – 18h , không OT tối

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang chờ bằng có thể đi làm được fulltime
Có hỗ trợ dấu mộc thực tập
Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí kinh doanh, chat page, CSKH
Có laptop cá nhân để làm việc
Yêu thích nghề tư vấn – dịch vụ khách hàng, thích nói chuyện với khách hàng
Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc
Sẵn sàng học cái mới, luôn tìm tòi thử nghiệm để tối ưu kết quả của bản thân

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.000.000 VNĐ + chính sách hoa hồng
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Được phát triển năng lực theo đúng nguyện vọng và tài năng.
Cơ hội lên nhân viên chính thức, được đào tạo chuyên môn, kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bibabo

Công ty TNHH Bibabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nôi: Tầng 4, tòa Comatce, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

