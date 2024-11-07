Tuyển Content Marketing Công ty CP giải pháp Sinnovasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kim Ánh, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ công việc liên quan đến viết bài, nội dung content

Lên kế hoạch bài viết theo ngày/tuần/tháng

Viết bài chuẩn SEO trên website/các trang mạng xã hội

Xây dựng backlink, seeding cho các bài viết

Xây dựng nội dung truyền thông (Video, Content, hình ảnh...)

Thực hiện báo cáo bài viết hàng tuần và hàng tháng cho quản lý

Hỗ trợ thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các trường Kinh tế, Báo chí, Xã hội...

Có khả năng viết lách

Có định hướng phát triển trong ngành Marketing

Ham học hỏi, thái độ cầu tiến

Biết thiết kế (CANVA, Adobe,...) là lợi thế

Thời gian làm việc: Sáng từ 8h-12h ; Chiều từ 13h30 - 17h30 (Đăng ký làm tối thiểu là 05 buổi/tuần) Có thể đăng ký làm linh hoạt theo giờ học tại trường

Tại Công ty CP giải pháp Sinnovasoft Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Được trải nghiệm các công việc thực tế của một nhân viên thực thụ.

• Hỗ trợ lương (Từ 2.000.000 - 5.000.000đ tùy theo năng lực và thời gian làm việc tại công ty), trợ cấp ăn trưa.

• Đi nghỉ mát, tham gia các hoạt động vui chơi, dã ngoại theo chế độ, chính sách của công ty hàng năm.

• Làm việc thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP giải pháp Sinnovasoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin