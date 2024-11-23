Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 40 Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Quản lý các group: Viết content chủ đề về tiếng Nhật; đăng các bài học tiếng Nhật...

Phụ trách website/fanpage, hỗ trợ viết nội dung trên fanpage, web...

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Cùng brainstorm ý tưởng, triển khai các chiến dịch Marketing - Branding cùng team.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N4 trở lên.

Chăm chỉ, ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, PowerPoint.

Năng động, tự tin, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng viết tốt.

Ưu tiên những bạn biết biết thiết kế ảnh.

Có laptop.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu, xác nhận thực tập.

Trợ cấp đi lại, hao phí dùng thiết bị làm việc.

Đào tạo các kỹ năng marketing, quản trị fanpage/website...

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng Thực tập.

Được học tiếng Nhật Free

Được khám phá, thúc đẩy các năng lực bản thân, thỏa sức sáng tạo trong một môi trường trẻ trung, đầy năng động và đột phá.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.