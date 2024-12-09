Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 2, 270A Lý Thường Kiệt (cuối hẻm 354), Phường 14, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ công việc phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn, kiểm tra, lưu trữ hồ sơ nhân sự,...
• Hỗ trợ công việc phòng kinh doanh trong công tác đấu thầu, thanh toán...
• Một số công tác khác theo hướng dẫn của quản lý
Địa điểm làm việc: Lầu 2, 270A Lý Thường Kiệt (cuối hẻm 354), Phường 14, Quận 10, HCM.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên năm 2, 3, 4 các Trường Cao Đẳng, Đại Học có nhu cầu thực tập
• Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi, chủ động trong công việc
• Ưu tiên các bạn thực tập full time
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO Thì Được Hưởng Những Gì
• Hỗ trợ tiền xăng khi công tác bên ngoài
• Hỗ trợ tiền thưởng khi hoàn thành công tác
• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
• Hỗ trợ dấu mộc thực tập
• Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KASACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
