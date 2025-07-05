Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Triển khai tìm kiếm, thu hút ứng viên (Trên Facebook, Linkeln, Jobsite,...)
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn
Hỗ trợ công tác truyền thông hình ảnh và thương hiệu tuyển dụng của Nous by Sun Life trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Linkedln, Tiktok,..
Hỗ trợ thực hiện các chương trình nội bộ: sinh nhật, teambuilding, truyền thông nội bộ…
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 có thể làm fulltime
Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 2.000.000 - 4.000.000/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam
