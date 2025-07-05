Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Triển khai tìm kiếm, thu hút ứng viên (Trên Facebook, Linkeln, Jobsite,...)

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn

Hỗ trợ công tác truyền thông hình ảnh và thương hiệu tuyển dụng của Nous by Sun Life trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Linkedln, Tiktok,..

Hỗ trợ thực hiện các chương trình nội bộ: sinh nhật, teambuilding, truyền thông nội bộ…

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 có thể làm fulltime

Ưu tiên sinh viên học về Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng,...

Chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, có trách nhiệm

Siêng năng, trung thực, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm trong công việc

Được cấp Bảo hiểm sức khoẻ

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 2.000.000 - 4.000.000/tháng

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Có cơ hội làm việc sau khi qua thực tập

Tham gia các hoạt động của team (Teambuilding, party,….)

Trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.