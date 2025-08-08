Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149C Trương Định, P9, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Là sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan;

Có định hướng phát triển trong lĩnh vực Nhân sự hoặc mong muốn trải nghiệm môi trường làm việc thực tế trong ngành;

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, tinh thần cầu tiến và ham học hỏi;

Thành thạo tin học văn phòng Excel, Word;

Có thể đi làm fulltime

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Có thể đi làm fulltime

Nhanh nhẹn, chủ động, tinh thần cầu tiến và ham học hỏi;

Thành thạo tin học văn phòng Excel, Word;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập 3.000.000VNĐ/tháng Hỗ trợ dấu thực tập

Được đào tạo chuyên môn về nhân sự

Hỗ trợ dấu thực tập

Lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin