Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 149C Trương Định, P9, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Là sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan;
Có định hướng phát triển trong lĩnh vực Nhân sự hoặc mong muốn trải nghiệm môi trường làm việc thực tế trong ngành;
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, tinh thần cầu tiến và ham học hỏi;
Thành thạo tin học văn phòng Excel, Word;
Có thể đi làm fulltime
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Nhanh nhẹn, chủ động, tinh thần cầu tiến và ham học hỏi;
Thành thạo tin học văn phòng Excel, Word;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập 3.000.000VNĐ/tháng Hỗ trợ dấu thực tập
Được đào tạo chuyên môn về nhân sự
Lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự chính thức.
Được đào tạo chuyên môn về nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
