Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Quốc tế Instulink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Quốc tế Instulink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Quốc tế Instulink
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty TNHH Quốc tế Instulink

Thực tập sinh Nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Quốc tế Instulink

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, tiếp nhận CV, phản hồi ứng viên, hỗ trợ phỏng vấn, lưu trữ hồ sơ ứng viên, gọi điện liên hệ ứng viên .
Quản lý thực tập sinh Công ty: thực hiện công tác tiếp nhận thực tập sinh, chấm công, lưu trữ, hồ sơ, cập nhật nghỉ phép, theo dõi thanh toán phí gửi xe.
Theo dõi, cập nhật, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và các hồ sơ, tài liệu khác.
Thực hiện các công việc khác được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Thể chất & sức khỏe: Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.
Tính cách cá nhân: Trung thực, cẩn thận, cầu tiến, chăm chỉ, biết lắng nghe và tiếp thu.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để thực hiện công việc.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Instulink Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phí gửi xe.
Hỗ trợ xác nhận dấu mộc kiến tập, thực tập
Được hướng dẫn tận tình các công việc nhân sự, hành chính.
Tham gia các buổi liên hoan, tiệc ngọt, training kỹ năng của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Instulink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Instulink

Công ty TNHH Quốc tế Instulink

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-nhan-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365619
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU BMS WATER
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH TVT HOLDINGS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Tân Đồng Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu
Công ty TNHH Tân Đồng Phúc
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ PTI HOME
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIT GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
Tới 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty TNHH Động Học Stella
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Trực tuyến GTEL (GTEL OTS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Trực tuyến GTEL (GTEL OTS)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lục Giác
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự FIT COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu FIT COSMETICS
Tới 0.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty cổ phần phát triển giáo dục & đào tạo ARES
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH TM & DV Tri Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TM & DV Tri Linh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV NHỊ GIA
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH J.G
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN DƯỢC
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH TH3 GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TH3 GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT HƯNG
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm