Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Quốc tế Instulink làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH Quốc tế Instulink
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, tiếp nhận CV, phản hồi ứng viên, hỗ trợ phỏng vấn, lưu trữ hồ sơ ứng viên, gọi điện liên hệ ứng viên .
Quản lý thực tập sinh Công ty: thực hiện công tác tiếp nhận thực tập sinh, chấm công, lưu trữ, hồ sơ, cập nhật nghỉ phép, theo dõi thanh toán phí gửi xe.
Theo dõi, cập nhật, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và các hồ sơ, tài liệu khác.
Thực hiện các công việc khác được yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Thể chất & sức khỏe: Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.
Tính cách cá nhân: Trung thực, cẩn thận, cầu tiến, chăm chỉ, biết lắng nghe và tiếp thu.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để thực hiện công việc.
Thể chất & sức khỏe: Có đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.
Tính cách cá nhân: Trung thực, cẩn thận, cầu tiến, chăm chỉ, biết lắng nghe và tiếp thu.
Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân để thực hiện công việc.
Tại Công ty TNHH Quốc tế Instulink Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ phí gửi xe.
Hỗ trợ xác nhận dấu mộc kiến tập, thực tập
Được hướng dẫn tận tình các công việc nhân sự, hành chính.
Tham gia các buổi liên hoan, tiệc ngọt, training kỹ năng của Công ty.
Hỗ trợ xác nhận dấu mộc kiến tập, thực tập
Được hướng dẫn tận tình các công việc nhân sự, hành chính.
Tham gia các buổi liên hoan, tiệc ngọt, training kỹ năng của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Instulink
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI