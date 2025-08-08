Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 66

- 68 Võ Văn Tần, Phường Võ Văn Tần, Quận 03, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

● Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn
● Hỗ trợ đón tiếp ứng viên, chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn và tham gia chấm điểm nếu cần
● Tham gia nhập liệu, cập nhật thông tin ứng viên và nhân sự lên hệ thống
● Hỗ trợ làm hợp đồng, hồ sơ nhân viên mới, quản lý giấy tờ nhân sự
● Tham gia hỗ trợ các hoạt động nội bộ: onboarding, sinh nhật, gắn kết nhân viên
● Phối hợp cùng team thực hiện các công việc hành chính – nhân sự khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ
- Trình độ học vấn Sinh viên năm 4 – năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Quản trị nhân sự, Hành chính, Xã hội học...
- Kinh nghiệm Không yêu cầu
2. Kỹ năng
- Có tinh thần học hỏi, chủ động và cẩn thận trong công việc
- Kỹ năng giao tiếp ổn, có thể làm việc nhóm
- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, Google Form...)
3. Thái độ
- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc có hệ thống.
- Chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc.
- Chịu được áp lực, sẵn sàng học hỏi và phát triển.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 1,500,000 VNĐ + các khoản thưởng theo hiệu quả công việc (Nếu có)
- Được hướng dẫn và cầm tay chỉ việc từ team HCNS
- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21-23 Đường Đồng Nai - Phường 15 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

