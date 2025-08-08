Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 - 68 Võ Văn Tần, Phường Võ Văn Tần, Quận 03, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

● Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn

● Hỗ trợ đón tiếp ứng viên, chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn và tham gia chấm điểm nếu cần

● Tham gia nhập liệu, cập nhật thông tin ứng viên và nhân sự lên hệ thống

● Hỗ trợ làm hợp đồng, hồ sơ nhân viên mới, quản lý giấy tờ nhân sự

● Tham gia hỗ trợ các hoạt động nội bộ: onboarding, sinh nhật, gắn kết nhân viên

● Phối hợp cùng team thực hiện các công việc hành chính – nhân sự khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ

- Trình độ học vấn Sinh viên năm 4 – năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Quản trị nhân sự, Hành chính, Xã hội học...

- Kinh nghiệm Không yêu cầu

2. Kỹ năng

- Có tinh thần học hỏi, chủ động và cẩn thận trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp ổn, có thể làm việc nhóm

- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, Google Form...)

3. Thái độ

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc có hệ thống.

- Chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc.

- Chịu được áp lực, sẵn sàng học hỏi và phát triển.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 1,500,000 VNĐ + các khoản thưởng theo hiệu quả công việc (Nếu có)

- Được hướng dẫn và cầm tay chỉ việc từ team HCNS

- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin