Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Sales Giáo dục/Khoá học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình Pearl. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Liên hệ với khách hàng (là chủ trường mầm non, giáo viên tiếng Anh và những người có nhu cầu sử dụng các sản phẩm của công ty: chương trình tiếng Anh, khóa học) qua các kênh khác nhau như điện thoại, nhắn tin, mạng xã hội, ...
Giới thiệu tới khách hàng những sản phẩm giáo dục phù hợp với nhu cầu của họ
Tiếp nhận ý kiến, thắc mắc, phản hồi của khách hàng và kịp thời giải đáp.
Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty.
Công việc khác theo giao liên quan đến Kinh doanh theo giao việc của phụ trách.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ; ưu tiên sinh viên các trường CĐ-ĐH
Yêu thích hoặc muốn trải nghiệm công việc Sale, tư vấn, CSKH
Nghiêm túc, trách nhiệm, có laptop sử dụng
Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng/ nói lắp/nói giọng địa phương

Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng Sale, tư vấn, chăm sóc khách hàng
Được làm việc trong môi trường thựssc tế, trẻ trung, năng động.
Hỗ trợ thực tập 1-3triệu VNĐ/ tháng hoặc thỏa thuận phù hợp theo năng lực.
Thời gian làm việc: 8h-17h (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến thứ 6. Hàng tháng tùy theo lịch sự kiện của công ty có thể làm việc 1 thứ 7/ tháng.
Hỗ trợ dấu thực tập, số liệu làm báo cáo, thư giới thiệu, ...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TM06, Pearl 2, số 1 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

