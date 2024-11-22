Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1.5 - 5 triệu Thực tập tại Hà Nội

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thực hiện công việc trong quy trình tuyển dụng tại FPTS: đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ ứng viên, tổ chức các buổi phỏng vấn ứng viên...;

Hỗ trợ các hoạt động phát triền nguồn ứng viên;

Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng của FPTS;

Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Kinh tế...

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, khả năng giao tiếp, tư duy logic tốt.

Có kiến thức, kỹ năng về tin học văn phòng: Word, Excel;

Ưu tiên các ứng viên có định hướng theo đuổi nghề Nhân sự; có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, đã từng tham gia các hoạt động đoàn đội, hội; có khả năng sử dụng một trong các công cụ dựng ảnh, video; có kinh nghiệm đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh động, part-time tối thiểu 5 buổi/tuần

Hỗ trợ dấu xác nhận thực tập.

Ứng viên được hưởng phụ cấp sau thời gian đào tạo

Tham gia các hoạt động đào tạo bài bản, mentor đồng hành 1:1

Được trải nghiệm thực tế các công việc về mảng tuyển dụng.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT Pro Company

