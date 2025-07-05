Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thực tập sinh sẽ được đào tạo theo các gia đoạn sau:

• Giai đoạn 1: Đào tạo kiến thức cơ bản về lập trình

• Giai đoạn 2: Đào tạo chuyên sâu về một trong các framework được sử dụng để xây dựng và phát triển các ứng dụng

• Giai đoạn 3: Tham gia vào các dự án thực tế của công ty gồm các công việc của một thực tập sinh trong dự án:

+ Phát triển chức năng từ đơn giản đến phức tạp

+ Phát tiển các kỹ năng làm việc nhóm, các kỹ năng trao đổi và phân tích yêu cầu

+ Được reiview code bởi các kỹ sư có kinh nghiệm giúp phát triển các kỹ năng code.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm cuối các trường ĐH Bách Khoa, HV Bưu Chính, Viễn Thông, ĐH Công Nghệ, ĐH Khoa học tự nhiên.

• Có định hướng và yêu thích, đam mê lập trình

• Khả năng tư duy, tìm tòi, học hỏi nhanh, làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

• Có cơ hội được học hỏi và làm việc với những con người năng động, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm.

• Có cơ hội tham gia các dự án thực tế của Công ty

• Được cung cấp các kiến thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

• Được trợ cấp thực tập theo Level, trợ cấp ăn trưa, gửi xe.

• Có nhiều cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

• Xác nhận và nhận xét tốt khi hoàn thành nhiệm vụ được phân công khi hướng dẫn thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MONSTARLAB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin