Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Mức lương
15 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 2
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 3 Triệu
· Thực hiện các bản vẽ 3D theo sự hướng dẫn của Chuyên viên thiết kế nội thất
· Hỗ trợ các công việc in ấn bản vẽ của Phòng Thiết kế
· Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Quản lý
Với Mức Lương 15 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Sinh viên đang năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành thiết kế nội thất/kiến trúc/mỹ thuật công nghiệp
· Thành thạo Sketchup, 3DS Max Vray, Autocad, Photoshop
· Có kiến thức về nội thất là một lợi thế
Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
· Hỗ trợ thực tập
· Cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức
· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
