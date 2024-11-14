Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 3 Triệu

Mức lương 15 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 3 Triệu

· Thực hiện các bản vẽ 3D theo sự hướng dẫn của Chuyên viên thiết kế nội thất

· Hỗ trợ các công việc in ấn bản vẽ của Phòng Thiết kế

· Các công việc khác theo sự hướng dẫn của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Sinh viên đang năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành thiết kế nội thất/kiến trúc/mỹ thuật công nghiệp

· Thành thạo Sketchup, 3DS Max Vray, Autocad, Photoshop

· Có kiến thức về nội thất là một lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

· Hỗ trợ thực tập

· Cơ hội thăng tiến lên nhân viên chính thức

· Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.