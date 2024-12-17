Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Nhập và quản lý data ứng viên.

- Liên hệ ứng viên hẹn lịch phỏng vấn.

- Hỗ trợ công tác tạo nguồn ứng viên.

- Hỗ trợ các công việc hồ sơ giấy tờ liên quan.

- Hỗ trợ sáng tạo nội dung truyền thông trên các nền tảng tuyển dụng của Công ty (Facebook, Linkedin, Tiktok, Website...).

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện xây dựng thương hiệu tuyển dụng online/offline (Ngày hội việc làm, Talkshow,...).

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Sinh viên năm 3, năm 4 theo học ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Luật, Marketing... Có đam mê với công việc và định hướng Nhân sự.

- Ứng viên có thể làm fulltime T2 – T6 (8h – 17h)

- Năng động, nhiệt huyết, sáng tạo. Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh là một lợi thế.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có laptop cá nhân.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo bài bản về sáng tạo nội dung truyền thông Nhân sự và Tuyển dụng.

- Được trải nghiệm công việc thực tế tại HDBank – Ngân hàng duy nhất 6 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á".

- Được hỗ trợ chi phí thực tập.

