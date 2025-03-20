Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
- Hà Nội: Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Được Test Lead đào tạo nghiệp vụ tester phần mềm
Tham gia thiết kế và thực hiện các test case để kiểm tra chức năng, hiệu năng và bảo mật của phần mềm.
Báo cáo lỗi một cách chi tiết và chính xác, theo dõi quá trình sửa lỗi và đảm bảo chất lượng phần mềm.
Tham gia vào các cuộc họp nhóm để thảo luận về kế hoạch kiểm thử và kết quả kiểm thử.
Hợp tác với các thành viên trong nhóm phát triển phần mềm để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Tìm hiểu và làm quen với các hệ thống, ứng dụng mới để thực hiện kiểm thử.
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người dùng cuối.
Đề xuất các giải pháp để cải thiện quy trình kiểm thử và chất lượng phần mềm.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm.
Có kiến thức về các phần mềm giáo dục , LMS là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng quan sát và phân tích tốt.
Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc năng động.
Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có hiểu biết về sử dụng AI trong môi trường test nói riêng và công việc nói chung là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ: 3 triệu/tháng (bao gồm ăn trưa)
Gửi xe miễn phí tại cty
Hỗ trợ dấu thực tập
Có khả năng lên chính thức sau 3 tháng thực tập
Nhân viên chính thức được review lương 2 lần/năm + các chế độ phúc lợi hấp dẫn
Được tham gia phát triển Product phục vụ số lượng hàng triệu user
Được ứng dụng các công nghệ mới nhất và là xu hướng hiện tại (AI, IoT, Thiết bị thông minh)
Môi trường làm việc startup năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng mềm
Lương tháng 13 + thưởng
Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI