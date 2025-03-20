Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Được Test Lead đào tạo nghiệp vụ tester phần mềm

Tham gia thiết kế và thực hiện các test case để kiểm tra chức năng, hiệu năng và bảo mật của phần mềm.

Báo cáo lỗi một cách chi tiết và chính xác, theo dõi quá trình sửa lỗi và đảm bảo chất lượng phần mềm.

Tham gia vào các cuộc họp nhóm để thảo luận về kế hoạch kiểm thử và kết quả kiểm thử.

Hợp tác với các thành viên trong nhóm phát triển phần mềm để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Tìm hiểu và làm quen với các hệ thống, ứng dụng mới để thực hiện kiểm thử.

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người dùng cuối.

Đề xuất các giải pháp để cải thiện quy trình kiểm thử và chất lượng phần mềm.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 đang trong thời gian thực tập hoặc đang chờ bằng; Sinh viên mới ra trường, sinh viên năm cuối Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin (phần mềm, thiết kế, lập trình)... hoặc các ngành có liên quan.

Có kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm.

Có kiến thức về các phần mềm giáo dục , LMS là một lợi thế

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng quan sát và phân tích tốt.

Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Có khả năng sử dụng các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có hiểu biết về sử dụng AI trong môi trường test nói riêng và công việc nói chung là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng, làm việc với đội ngũ chuyên gia và có thể được giữ lại làm nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Hỗ trợ: 3 triệu/tháng (bao gồm ăn trưa)

Gửi xe miễn phí tại cty

Hỗ trợ dấu thực tập

Có khả năng lên chính thức sau 3 tháng thực tập

Nhân viên chính thức được review lương 2 lần/năm + các chế độ phúc lợi hấp dẫn

Được tham gia phát triển Product phục vụ số lượng hàng triệu user

Được ứng dụng các công nghệ mới nhất và là xu hướng hiện tại (AI, IoT, Thiết bị thông minh)

Môi trường làm việc startup năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng mềm

Lương tháng 13 + thưởng

Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu

